Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? Soğan kürü nasıl yapılır?

SOĞAN SUYU ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kadınlarda adet döneminin düzensizliği ve gecikmesi sık yaşanan durumlardan biridir. Bunun için soğan suyu bitkisel bir adet söktürücüdür. Soğan suyunun adet döneminde fayda sağlaması için düzenli bir kullanıma ihtiyaç vardır. En az 15 gün boyunca her gün bir bardak içildiği takdirde adet söktürücü özelliğini gösterir.

SOĞAN SUYU ZAYIFLATIR MI?

Soğan suyu hızlı kilo vermek isteyenlerin en çok tercih ettiği doğal yöntemdir. İçeriğinde çok yüksek oranda bulunan antioksidan fazla ödemi kısa sürede dışarı atar. Vücudu toksinlerden temizleyerek yağ yakımı konusunda da hızlandıran bir etki sağlar. Bu yüzden zayıflamak amaçlı tüketilen soğan suyu aç karnına tüketilmelidir.

ADETLİYKEN SOĞAN SUYU İÇİLİR Mİ?

Adet söktürücü özelliği olduğu bilinen soğan suyu gecikme dönemlerinde kadınlar tarafından kullanılır. En az 15 günlük kullanımda olumlu sonuç veren bu yöntemin daha uzun süre kullanılması önerilmemektedir. Mide rahatsızlığı olan kişilerin ise soğan suyu kullanımı tavsiye edilmez. Eğer soğan kürünü adet olmadan 15 gün önce kullandıysanız adetliyken kullanımdan kaçınmalısınız.

SOĞAN SUYU ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖSTERİR?

Soğan suyunun düzenli kullanım süresi 15 gündür. 15 günlük kullanımın ardından geçen 3 ya da 4 günlük sürede adet kanaması gerçekleşir. Eğer buna rağmen adet başlamadıysa doktora gidilmelidir.

SOĞAN SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Pek çok yararı olması ile bilinen soğan suyunun zararları da bulunmaktadır. Bunlar;

Bazı ilaçlarla etkileşime girmesi nedeniyle etkilerini arttırıp azaltabilir. Bu nedenle ilaç kullanırken soğan suyu kullanılmaması tavsiye edilir.

Ciltte kızarıklık ve alerji gibi belirtiler ortaya çıkarabilir.

Mide rahatsızlığına neden olabilir.

Midede şişkinlik ve gaz gibi durumlara neden olabilir.