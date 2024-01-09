Susam yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Susam yağı ne işe yarar? Susam yağı içilir mi? Hangi hastalığa iyi gelir? Saymakla bitmeyen susamın faydalarından bazıları aşağıdaki gibi olacaktır; Mineral, vitamin ve antioksidan gibi bileşenleri içerisinde bulunduran susam yağı, bağışıklık sistemini güçlü hale getirerek hastalıklara karşı dirençli olmaya yardımcı olur. Cilt üzerinde bulunan yara ve yanıkların tedavisi için kullanılan susam yağının içerisinde bulunan E vitamininden ötürü hücre yenilenmesinin meydana geldiğini söylemek mümkündür. Kan şekerini düzenler. Bu özelliği sayesinde susam yağı, şeker hastaları için kullanılan bitkisel bir tedavidir.

Dişleri fırçalama öncesinde dişlere uygulanan susam yağının, diş beyazlatma özelliği bulunur. Güneşin zararlı ışınları için kullanılan susam yağı, güneş koruyucusu olarak kullanılmaktadır. Ağrı kesici özelliği bulunan susam yağının, antibakteriyel özellikleri de vardır.