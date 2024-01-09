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Susam yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Çok eski dönemlerden beri kullanıldığı bilinen içerisinde bulunan vitamin ve minerallerle insan sağlığına oldukça faydalı olan susam yağı neye iyi gelir? Antioksidan deposu olarak bilinen susam yağının faydaları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Susam yağı ne işe yarar? Susam yağı içilir mi? Hangi hastalığa iyi gelir? Saymakla bitmeyen susamın faydalarından bazıları aşağıdaki gibi olacaktır; Mineral, vitamin ve antioksidan gibi bileşenleri içerisinde bulunduran susam yağı, bağışıklık sistemini güçlü hale getirerek hastalıklara karşı dirençli olmaya yardımcı olur. Cilt üzerinde bulunan yara ve yanıkların tedavisi için kullanılan susam yağının içerisinde bulunan E vitamininden ötürü hücre yenilenmesinin meydana geldiğini söylemek mümkündür. Kan şekerini düzenler. Bu özelliği sayesinde susam yağı, şeker hastaları için kullanılan bitkisel bir tedavidir.

Dişleri fırçalama öncesinde dişlere uygulanan susam yağının, diş beyazlatma özelliği bulunur. Güneşin zararlı ışınları için kullanılan susam yağı, güneş koruyucusu olarak kullanılmaktadır. Ağrı kesici özelliği bulunan susam yağının, antibakteriyel özellikleri de vardır.

Susam yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SUSAM YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Susam yağının çok uzun zamandan beri kullanıldığını belirtmek mümkündür. Çok eski dönemlerden beri faydalarıyla bilinen susam yağı, her derde devadır. Saç dökülmesine iyi gelmesi, saçlara parlaklık sağlaması, kansere karşı koruması, sindirim sistemini düzene sokması gibi pek çok faydası vardır. Susam yağının deriye, cilt üzerine ve saçlara uygulanması mümkündür. Türlü türlü tüketilmesi gibi bakım konusunda da kullanılmaktadır. Susam yağının yemeklerin içerisinde de kullanıldığını söylemek doğru olacaktır. Susam yağı bilhassa Asya mutfağında sık sık tüketilmektedir.

SUSAM YAĞININ AZ BİLİNEN FAYDALARI

- Susam yağının içerisinde E vitamini ve antioksidan bileşenleri çok fazla bulunmaktadır. Bu özelliğinden ötürü susam yağı, yaşlanma belirtilerini önler. Susam yağıyla sürekli olarak yapılacak olan 5 dakikalık masajın, cildin genç görünüme kavuşmasına olanak sağlayacaktır. Susam yağının aynı şekilde cilt enfeksiyonlarına iyi geldiğini belirtmek mümkün.

- Susam yağ; kafa derisinde oluşan kaşıntıyı önler. Sürekli olarak susam yağının kullanılması, saç derisindeki kepeği azaltacaktır. Saç dökülmesi için mucizevi bir yağdır.

Susam yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SUSAM YAĞI NE İŞE YARAR?

- Susam yağı, sesamol ve sesamin adlı doymamış yağlar başta olmak üzere pek çok yağ asidi tarafından zengin bir yağ türüdür. Bununla beraber bu yağ, kalp ve damar sağlığını koruyup, kalp hastalıklarının oluşmasını en aza indirger.
- Susam yağı osteoporoz riskini engellemeye destek olmaktadır. İlerleyen yaşla beraber oluşabilecek kemik rahatsızlıklarına karşı direnç sağlar.
- Ateroskleroz riskini düşüren susam yağının, kolesterol konusunda olumlu etkileri bulunduğunu belirtmek gerekir.
- Bakır, çinko, kalsiyum konusunda zengin olan susam yağı, sağlıklı diş ve kemik için çok mühimdir.

SUSAM YAĞI TÜKETECEK OLAN KİŞİLER İÇİN TAVSİYELER

Her bitkisel yağda olduğu gibi bu yağında çok fazla tüketilmesi olumsuz durumlara yol açabilir. Alerji, kilo alma gibi problemlerin ortaya çıkması mümkündür. Bu yüzden susam yağının gün içerisinde 1 çay kaşığını geçmeyecek biçimde kullanılması ve tüketilmesi tavsiye edilir. Bununla beraber herhangi bir rahatsızlığı bulunan ve bunun adına ilaç kullanan bireylerin susam yağın tüketmeden doktora danışması önemli olacaktır.

Susam yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

SAÇ BAKIMINDA SUSAM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Saç bakımı için susam yağının kullanılması fayda sağlayacaktır. Susam yağıyla saç derisine masaj yapmak, kan dolaşımının hızlanmasını sağlayacaktır. Bu durum da saç köklerinin daha iyi beslenmesine olanak sağlayacaktır. Saçlar sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzayacaktır. Susam yağı, saç kırıklarını önler ve saç diplerinde mantarın oluşması engeller. Susam yağı saçların parlamasına da yardımcı olur.

SUSAM YAĞININ KEPEK İÇİN KULLANILMASI

Birçok kişi, saçın derisinde oluşan kepeklerden şikayetçi durumdadır. Saç derisinde oluşan kepeklenmenin önlenmesi adına hafta içerisinde iki defa saç derisine susam yağı uygulanması ve masaj yapılması tavsiye edilmektedir. Bununla beraber sabah saatlerinde saçlar, susam yağı ilave edilen su ile yıkanmalıdır. Bu uygulama kepekleri yok edecektir.

SUSAM YAĞININ CİLDE OLAN YARARLARI

Susam yağı içerisinde bol oranda çinkoyu bulundurur. Çinko, cilt sağlığı adına çok önemlidir. Susam yağı, cildin yenilenmesinde büyük rol oynar. Bunun dışında susam yağı cilt kanserine karşı kullanılır. Çok faydalı bitkisel yöntemler içerisinde yer alır. Susam yağının cilt kırışıklığı ve erken yaşlanmayı da önlediği söylenebilir.

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