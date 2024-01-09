Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

- Kişi gut rahatsızlığına sahipse, idrar yolları ve böbrekler ile alakalı bir sağlık sorunu yaşıyor ise ya da romatizmal hastalıklar bulunuyorsa kuzukulağını tüketmemek gerekir.

- Hamile olan kadınların kuzukulağı bitkisini tüketmeden önce uzman bir hekime danışması tavsiye edilir.

- Kronik ve ciddi bir rahatsızlığın bulunması durumunda, sürekli şekilde kullanılan ilaçlar ya da uygulanması gereken özel bir perhizin bulunması durumunda doktora danışmadan kullanmamak gerekir.

- İçermiş olduğu asitlerden ötürü çiğ şekilde çok tüketilmemesi gerekir.

- Aşırı tüketilmesiyle ishal problemine sebep olabilmektedir. Her bitkide olduğu üzere kuzukulağı bitkisini de ölçülü tüketmek ve kullanmak önemlidir. Bazı durumlarda mutlaka doktora danışmak gereklidir.



KUZU KULAĞI NASIL KULLANILIR?



Kuzu kulağı bitkisinin taze olarak salataların içerisinde bir roka be marul gibi kullanılması önerilir. Aynı biçimde semizotu veya ıspanak gibi pişirip tüketilebilir. Yoğurt ile tüketilmesi kuzukulağına lezzet katabilir. Bunların yanı sıra kuzu kulağı bitkisi ile çorba hazırlanabilir. Börek içi olarak da hazırlanabilen kuzu kulağı, çay olarak da tüketilebilmektedir.



Son şekilde kuzu kulağı otunu belli bir süre kaynatarak, mutfak robotu ile lapa şekline getirip cilde sürülebilir. Bilhassa çıban problemlerine harika bir çözümdür. Kuzu kulağı bitkisini bu şekilde kullanmak ya da tüketmek mümkündür. Bu şekilde faydalarından en üst seviyede yararlanmak kesin olacaktır.