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Haberler Sağlık Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

Ülkemizde genellikle Tokat ve çevresinde yetiştirilen, tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağı ekşi tadı ve faydalarıyla bilinmekte. Peki insan sağlığı için oldukça yararlı olan kuzu kulağı neye iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Kuzu kulağı C vitaminleri açısından kuvvetli bir bitkidir. Bununla beraber aynı zamanda fosfor ve demir içerikleri açısından da çok zengindir. Çok uzun zamandır cilt rahatsızlıklarında sık bir şekilde kullanılan bu bitki, bilhassa egzama, sedef ve çıban gibi cilt hastalıklarına çok yararlıdır. Bununla beraber cildin yüzeyinde bulunan hücreleri yeniler. Kuzu kulağının birden fazla faydası bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir; - Kuzu kulağı, idrar söktürücü özelliğiyle bilinir. Bununla beraber böbreklerin daha güzel bir şekilde çalışmasına destek olur. Bağırsakların normal şekilde çalışmasına yardımcı olan bu bitki, müshil etkisine sahiptir. Bu yüzden de kabızlık sorununu çözer. - C vitaminin eksik olmasından kaynaklanan iskorbüt rahatsızlığının tedavisi açısından kuzu kulağı, çok etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. İskorbüt rahatsızlığı tedavi edilmezse, diş dökülmesine ve ağız içi yarasına sebep olur. - Çiğ bir şekilde tüketildiği zaman kan şekerini düşürür. - Kuzu kulağı tohumu, emziren kadınların anne sütünün artmasına katkı sağlar. - Güneş yanığına çok iyi gelen bu ot, rahatlatan bir etkiye sahiptir. Bu faydanın görülebilmesi adına, körpe kuzu kulağı yaprakları toplanarak ezilir ve lapası yapılır. Yanık olan bölgeye dış taraftan uygulanır. - Kuzu kulağı; soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Bağışıklığın sebep olduğu ateşin düşmesinde rolü büyüktür. - Kanda bulunan yağı ve toksinleri temizleyip idrar yoluyla atar. Bu işlem esnasında mesane ve idrar yollarını da temizler. Kum ve taşın oluşmasını engeller. - Adet düzensizliği sorunu bulunanların kuzu kulağı bitkisini tüketmeleri gerekir. Adet kanamasının düzene girmesine yardımcı olan bu bitki, ağrıları hafifletir.

Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

KUZU KULAĞI NE İŞE YARAR?

Ekşi ya da acı ot şeklinde de adlandırılan kuzukulağı, C vitamini açısından çok zengin bir bitkidir. Kuzukulağı, insan vücudunu güçlendirir. Bunun dışında diş eti sorunlarına iyi gelmektedir. Birden fazla faydaya sahip olan kuzukulağı, özellikle cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Egzama ve sedef gibi deri hastalıklarına birebirdir. Kuzu kulağı bağırsakları yumuşatarak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına olanak tanır. Müshil etkiye sahip olan bu bitki, kabızlığa iyi gelir. Kuzukulağı idrar söktüren etkisiyle böbrekleri çalıştırmaktadır. Mide şişkinliğini gidermektedir. Kökü kaynatılarak içildiğinde tüm kaşıntıları giderir.

KUZU KULAĞI NEYE İYİ GELİR?

Diş eti sorunlarına çok iyi gelen kuzu kulağı bitkisi, aynı zamanda metabolizmayı güçlendirmektedir. Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına karşı olumlu etkisi bulunan kuzukulağı, bağırsakları yumuşatarak sindirim sistemini düzenler. Bu durum ise kabızlık sorununu çözer. Kuzukulağı idrar söktüren bir özelliğe sahiptir. Mide şişkinliğini gidermektedir. Kaynatılıp içilirse kaşıntıları keser.

KUZU KULAĞININ ZARARLARI

Kuzu kulağının tüketilmemesi gerektiği bazı durumlar vardır. Bunlar hakkında bilgi vermek önemlidir. Bunlar aşağıdaki gibi olacaktır;

Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

- Kişi gut rahatsızlığına sahipse, idrar yolları ve böbrekler ile alakalı bir sağlık sorunu yaşıyor ise ya da romatizmal hastalıklar bulunuyorsa kuzukulağını tüketmemek gerekir.
- Hamile olan kadınların kuzukulağı bitkisini tüketmeden önce uzman bir hekime danışması tavsiye edilir.
- Kronik ve ciddi bir rahatsızlığın bulunması durumunda, sürekli şekilde kullanılan ilaçlar ya da uygulanması gereken özel bir perhizin bulunması durumunda doktora danışmadan kullanmamak gerekir.
- İçermiş olduğu asitlerden ötürü çiğ şekilde çok tüketilmemesi gerekir.
- Aşırı tüketilmesiyle ishal problemine sebep olabilmektedir. Her bitkide olduğu üzere kuzukulağı bitkisini de ölçülü tüketmek ve kullanmak önemlidir. Bazı durumlarda mutlaka doktora danışmak gereklidir.

KUZU KULAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuzu kulağı bitkisinin taze olarak salataların içerisinde bir roka be marul gibi kullanılması önerilir. Aynı biçimde semizotu veya ıspanak gibi pişirip tüketilebilir. Yoğurt ile tüketilmesi kuzukulağına lezzet katabilir. Bunların yanı sıra kuzu kulağı bitkisi ile çorba hazırlanabilir. Börek içi olarak da hazırlanabilen kuzu kulağı, çay olarak da tüketilebilmektedir.

Son şekilde kuzu kulağı otunu belli bir süre kaynatarak, mutfak robotu ile lapa şekline getirip cilde sürülebilir. Bilhassa çıban problemlerine harika bir çözümdür. Kuzu kulağı bitkisini bu şekilde kullanmak ya da tüketmek mümkündür. Bu şekilde faydalarından en üst seviyede yararlanmak kesin olacaktır.

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