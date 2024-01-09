Tam bir C vitamini deposu olan kuzu kulağının yararları nelerdir?

Kuzu kulağı C vitaminleri açısından kuvvetli bir bitkidir. Bununla beraber aynı zamanda fosfor ve demir içerikleri açısından da çok zengindir. Çok uzun zamandır cilt rahatsızlıklarında sık bir şekilde kullanılan bu bitki, bilhassa egzama, sedef ve çıban gibi cilt hastalıklarına çok yararlıdır. Bununla beraber cildin yüzeyinde bulunan hücreleri yeniler. Kuzu kulağının birden fazla faydası bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir; - Kuzu kulağı, idrar söktürücü özelliğiyle bilinir. Bununla beraber böbreklerin daha güzel bir şekilde çalışmasına destek olur. Bağırsakların normal şekilde çalışmasına yardımcı olan bu bitki, müshil etkisine sahiptir. Bu yüzden de kabızlık sorununu çözer. - C vitaminin eksik olmasından kaynaklanan iskorbüt rahatsızlığının tedavisi açısından kuzu kulağı, çok etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. İskorbüt rahatsızlığı tedavi edilmezse, diş dökülmesine ve ağız içi yarasına sebep olur. - Çiğ bir şekilde tüketildiği zaman kan şekerini düşürür. - Kuzu kulağı tohumu, emziren kadınların anne sütünün artmasına katkı sağlar. - Güneş yanığına çok iyi gelen bu ot, rahatlatan bir etkiye sahiptir. Bu faydanın görülebilmesi adına, körpe kuzu kulağı yaprakları toplanarak ezilir ve lapası yapılır. Yanık olan bölgeye dış taraftan uygulanır. - Kuzu kulağı; soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Bağışıklığın sebep olduğu ateşin düşmesinde rolü büyüktür. - Kanda bulunan yağı ve toksinleri temizleyip idrar yoluyla atar. Bu işlem esnasında mesane ve idrar yollarını da temizler. Kum ve taşın oluşmasını engeller. - Adet düzensizliği sorunu bulunanların kuzu kulağı bitkisini tüketmeleri gerekir. Adet kanamasının düzene girmesine yardımcı olan bu bitki, ağrıları hafifletir.