Varis hastalığında tedavi yöntemleri

İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nin düzenlediği bilgilendirme seminerine konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu, 'Varis ve Tedavi Yöntemleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Toplumda neredeyse her 10 kişiden 2'sinde görülen varislerin uzun süre ayakta kalmaya veya oturmaya bağlı olarak geliştiğini belirten Uzm. Dr. Alper Özbakkaloğlu, bu oranın erkeklerde yüzde 15 kadınlarda ise yüzde 25 olarak görüldüğü bilgisini verdi. Dr. Alper Özbakkaloğlu, "Varis, bacaklardaki toplar damarların üzerindeki basıncın artması ve buna bağlı damar duvarında damarların içindeki kapakçıkların yapısının bozulmasıyla birlikte damar genişlemeleri ve bacaklarda oluşan görüntü bozukluğudur. Varis daha çok kadınlarda görülmektedir. Hamilelik süreci bu rakamın artmasında rol oynamaktadır" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

DR. Özbakkaloğlu, erken teşhise de dikkat çekti. Varis hastalığının tekrar edebilir bir özelliğe sahip olduğunu ve yaşam tarzının tedaviye uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Alper Özbakkaloğlu, "Varisten korunmak için öncelikle uzman hekimin uyguladığı fiziki ve venöz doppler ultrason gibi muayenelerin ışığında tanı konur. Köpük tedavisi, ve cerrahi tedavi de hastalığın seviyesine göre uygulanmaktadır. Varis çorabını düzenli kullanmak, egzersiz ve yürüyüş, aşırı kilo alıp vermekten kaçınmak ve kilo kontrolü, doğru beslenme, yüksek lifli gıdalar, su tüketimini artırmak, yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler ve omega 3 yönünden zengin balıklar, turunçgiller, sarımsak, kuşkonmaz ve yeşil çay tüketmek de faydalı sonuçlar vermektedir" ifadelerini kullandı.