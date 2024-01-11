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Haberler Sağlık Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan bal sağlık açısından bir hayli faydalıdır. Tam bir antioksidan deposu olan tarçın bal ile karıştırılıp düzenli tüketildiğinde bu fayda resmen ikiye katlanıyor. Peki bal ve tarçın karışımının faydaları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Hem balın hem de tarçının kendi başına birçok sağlık yararı vardır. Ancak, ikisini birlikte tüketmek faydalarını katlayabilir. Pek çok derde deva olan bal tıbbi anlamda özellikle yaraların hızlıca iyileşmesini sağlıyor. Tarçın da yüksek miktarlı polifenoller sayesinde antioksidan etkisi barındırıyor. Birleşim sonucunda oluşan güçlü antioksidanlar vücutta oluşan problemi yok edebiliyor.

Doğal bir antibiyotik olan bal ve tarçın ikilisi idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmede birebir etki sağlıyor. İdrar yollarında oluşan ve pek çok problemi beraberinde getiren mikroplar bal ve tarçın tüketiminden sonra yok olur.

Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Bazı çalışmalar, tarçının insüline karşı duyarlılığı artırabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bu durum tarçının kan şekerini dengeli ve düzenli bir hale getirmesini sağlıyor. Bal ise ani kan şekeri yükselmesini önleyici bir özellikte. İkili ise diyabet riskini azaltabilir.

Bal ve tarçın tüketimi için bir başka öneri ise kahvaltıda toz tarçın ve balı karıştırarak tüketmek. Kızarmış ekmek ile tüketebileceğiniz bu karışım kolesterolü düşürebilir. Ayrıca tarçınlı bal, damarları yeniden canlandırma etkisi taşıyor.

Uzmanlar, her gün düzenli olarak bal ve tarçın karışımının tüketilmesini destekliyor. Sağlığa olumlu etkiler yaratan bu karışım bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklara direnç sağlar.

Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Sindirim sistemi üzerinde büyük rol oynayan tarçın ve bal sindirim problemleri yaşayan kişilerin tüketmesi gereken bir birleşim. Sindirim sistemini çalıştırarak şişkinlik hissine bir son verebilir.

Saç dökülmeleri, kepek, güçsüz saç problemi yaşayan kişiler bal ve tarçın sayesinde daha güçlü saç köklerine kavuşabilir. Bu ikili sayesinde saç derisi problemlerini de çözmek mümkün.

Bal ve tarçının sizi şaşırtacak etkilerinden biri de uyku kalitesini artırması. Her iki yiyeceğin de içinde bulunan uyku düzenleyici bileşenler uyku problemlerine maruz kalan kişileri bu dertten kurtarabilir.

Gün içerisinde oluşan yorgunluğu, halsizliği ve stresi üzerinizden atmak için bal ve tarçın karışımından bir kaşık almanız yeterli. Özellikle yoğun iş temposuna sahip kişiler düzenli olarak tükettiğinde etkilerini görebilir.

Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Birlikte kullanılan bal ve tarçın, kalp sağlığını koruyarak kanser riskini azaltır. Kilo verme sürecinde olan kişiler için ise uygun bir öğün olabilir. Elbette ki aşırıya kaçmamaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Bal ve tarçının faydalarından yararlanabilmek için birçok yiyecek ve içeceğin yanında kullanabilirsiniz. Her ikisi de farklı amaçlarla kullanılan bu yiyecekler yulaf ezmesi, yoğurt gibi yiyeceklerle birleştiğinde de çok sağlıklı etkiler veriyor.

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