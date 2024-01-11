Balın içerisine bir kaşık ekleyin! Bakın nelere iyi geliyor...

Hem balın hem de tarçının kendi başına birçok sağlık yararı vardır. Ancak, ikisini birlikte tüketmek faydalarını katlayabilir. Pek çok derde deva olan bal tıbbi anlamda özellikle yaraların hızlıca iyileşmesini sağlıyor. Tarçın da yüksek miktarlı polifenoller sayesinde antioksidan etkisi barındırıyor. Birleşim sonucunda oluşan güçlü antioksidanlar vücutta oluşan problemi yok edebiliyor.

Doğal bir antibiyotik olan bal ve tarçın ikilisi idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmede birebir etki sağlıyor. İdrar yollarında oluşan ve pek çok problemi beraberinde getiren mikroplar bal ve tarçın tüketiminden sonra yok olur.