Göz kapağında estetik bakışları gençleştiriyor

ÖZEL Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maden, göz kapaklarında ilerleyen yaş ile birlikte bazı sistemik nedenler ya da dış etkenlerle oluşan ve kozmetik olarak kusur oluşturan sarkma, kırışıklıklar, torbalanmaların düzeltilmesi için yapılan estetik girişimlerle bu sorunların giderilebildiğini söyledi.

HASTALAR BİLGİLENDİRİLMELİ

Kişide oluşan dejeneratif değişimlerin oluşturduğu kozmetik kusurların kişiyi rahatsız ettiği durumlarda müdahale edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Maden, "Bazen hastalar bu kusurların tam farkında olamayabilirler ya da nasıl düzeltilebileceği konusunda bir fikirleri olmayabilir. Bu nedenle hastaları bilgilendirmek ve bir ayna karşısında nelerin nası düzeltilebileceği konusunda açıklamalarda bulunmak önemlidir. Dokuların henüz genç olduğu erken yaş hastalarda yapılacak blefaroplasti girişimleri çok daha ayrı bir özen ve deneyim gerektirir" diye konuştu.