Grip salgını pik yaptı

Grip salgını öyle bir hal aldı ki, son günlerde adeta pik yapmış durumda. Aciller ve aile hekimleri bu tür hastalarla mücadele eder hale geldi. Her yıl olduğu gibi virüsler de kol geziyor. Son haftalarda özellikle grip vakalarında inanılmaz artış gözleniyor. Uzmanlar artışın Ocak ve Şubat aylarında süreceğine dikkat çekiyor. Soğuk havalarla birlikte tırmanışa geçen üst solunum yolu enfeksiyonları her yaştan insanda, özelliklede çocuklarda görülüyor. Her yıl virüsler daha farklı bir şekli ile karşımıza çıkıyor. Bizlerin ise bu tür virüslere karşı daha dirençli olabilmemiz şart. Öyleyse zamanında düzenli doktor kontrollerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Düzenli ve doğal besinlerin tüketilmesi olmazsa olmazımız. Bu dönemlerde özellikle toplu taşıma araçlarında ve okullarda maske mutlaka takılmalı. Evet geçtiğimiz hafta yine bu köşede değindim. Bu dönemlerde maske artık kaçınılmaz bir giysi veya takı haline gelmeli.

KALP TİMİ İŞ BAŞINDA

Akut Kalp Damar Hastanesi doktorları adeta yaşamla ölüm arasında mekik örüyor. "Kalp Timi" söylemi bu yüzden söyleniyor. Akut Kalp Hastanesi`ne her gittiğimde mutlaka çok özel hastalarla karşılaşıyorum. Tayvan'dan turist olarak gelen 54 yaşındaki Ja- Jung Hsleh, Kuşadası'nda tatil yaparken kaldığı otelde göğüs ağrısı sonrası kalbi durdu. Burada görevli sağlık ekibi tarafından kalp masajı dahil her türlü müdahele yapılarak Kuşadası'nda bir üst merkeze nakli gerçekleştirildi. Bu merkezde de tekrar kalbi duran Ja-Jung Hsleh yaşam destek ünitesine bağlı olarak gece saat 2'de ambulans ile yarım saat içerisinde Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp timi ekibi devreye girdi ve hasta acil servisten giriş yapar yapmaz koroner anjiyografik işleme alındı.

'BAŞARI 3 GRUBA AİT'

Anjiyografi esnasında tekrar kalbi duran hastaya aynı anda hem kalp masajı hem koroner anjiyografi işlemi yapıldı. Hastanın yaşama tutunması için seferber olan kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekibi 20 dakika içerisinde tıkalı 2 kalp damarını 3 adet stent ile açtı. Ja-Jung Hsleh için asıl mucize bundan sonraki süreçte başladı. Hastanın koroner damarları açıldı ve hasta yoğun bakıma alındı. 2 gün yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan hasta uyandı ve yaşam destek ünitesinden ayrıldı. 2 gün sonra bilinci tam olarak yerine gelen hasta bir haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından servise alındı. Ja-Jung Hsleh servise alındıktan sonra bir haftalık tedavinin ardından taburcu edilerek tarifeli uçak ile tek başına ülkesine döndü.

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut hastanın sağlığına kavuşarak ülkesine dönmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Burada başarıyı üç grupta toplayabiliriz. Birinci sırada hastaya ilk müdahaleyi yapan ve yaşama döndüren sağlık ekibi, ikinci sırada hastaya yine müdahale yaparak Kuşadası'ndan İzmir'e kadar hızlı bir sevk sağlayan sağlık ekibi ve üçüncü sırada hastanemizde gece gündüz hastaya müdahale eden kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve yoğun bakım ekibi yer almaktadır. Hastanemizde ekip olarak hastamızın ilk rahatsızlandığı andan taburcu olana kadar müdahaleleri gerçekleştiren tüm meslektaşlarıma ve sağlık personellerine teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan Kuşadası'nda otelde rahatsızlandığında hastaya müdahale eden ve Akut Hastanesi'ne sevkini gerçekleştiren Medlife Poliklinik sağlık ekibi Ja-Jung Hsleh'i hastanede ziyaret etti. Sağlık ekibi geçmiş olsun dileklerini iletirken Ja-Jung Hsleh "İlk rahatsızlandığım andan bugüne kadar iyileşmemde emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim. Türkiye'yi, sizleri ve yardımseverliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.