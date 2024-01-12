Kışın aşırı sıcak içecekler kanser riski oluşturuyor

Kışın tüketilen aşırı sıcak içeceklerin ileriki yıllarda kanser riski oluşturduğunu söyleyen Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Sıcak içecekler 65 derecenin üstünde her gün çok sayıda tüketildiğinde yemek borusunda yanma, erozyon, tahriş ile ortaya çıkan özofajit tablosuna yol açıyor. Aynı zamanda ileriki yıllarda yemek borusunda ve gırtlakta kanser riski oluşturuyor" dedi.

SİGARA İÇENLER

İçilen çay veya diğer içeceklerin sıcaklığının 65 derecenin altında olması gerektiğini hatırlatan Göral, Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden, yemek borusu kanserinin diğer bölgelere göre daha çok sık görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Vedat Göral, "Aşırı sıcak, diş yüzeyindeki koruyucu yapıyı kalıcı olarak bozar ve renk değişikliği oluşmasını sağlar. İçilen çay veya diğer içeceklerin sıcaklığının, tolere edilebilir bir değer olan 65 derecenin altında olması gerekiyor. Sigara içenlerin sıcak çayı fazla tükettiğinde kanser riski 2 kat, hem sigara hem sıcak çay, hem de alkol aldığında 5 kat daha fazla artıyor. Ayrıca sıcak içecekler ile beraber kuvvetli ağrı kesiciler de beraber alınmamalı" diye konuştu.