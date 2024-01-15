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Karacasu Devlet Hastanesi gün sayıyor

HABER MERKEZİ
Karacasu Devlet Hastanesi gün sayıyor
AYDIN'IN Karacasu ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı Entegre İlçe Devlet Hastanesi, hizmet için gün sayarken, bölgede incelemelerde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Hastanemizin hizmete girmesiyle Karacasu'nun sağlık kalitesi daha da yükselecek" dedi. Şenkul, "Gelecek olan cihaz ve mefruşatların yerleştirilmesi ile hastanemiz yeni yerinde hizmet vermeye başlayacaktır. İlçemizde yapılan bu hastanemizle birlikte vatandaşlarımız sağlık hizmetine çok daha rahat bir şekilde ulaşabilecekler" dedi.
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