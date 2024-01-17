Bu karışımı 7 gün boyunca tüketin! Farkı görün...

Limon ve pekmez karışımını biliyor muydunuz? Bu güçlü ikilinin hangi hastalıklıkların kökünü kazıdığını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten beri kullanılan pekmeze limon sıkıp içmenin faydaları sizlerle...
Limon ve pekmez karışımını biliyor muydunuz? Bu güçlü ikilinin hangi hastalıklıkların kökünü kazıdığını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten beri kullanılan pekmeze limon sıkıp içmenin faydaları sizlerle...
Pekmez yüksek oranda demir mineralleri içerir. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur.
Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.
PEKMEZ LİMON KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi uzmanlar tarafından daha fazla tavsiye edilir. Bir çay bardağı kadar pekmezi cezveye koyun içine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
Karıştırın ılık olan bu karışımı 7 gün boyunca aralık vermeden sabah akşam birer kaşık tüketin. Bu uygulamaya 3 gün mola verip tekrar devam edin. Böylece hızla kansızlığı önlemiş olursunuz.
PEKMEZE LİMON SIKIP İÇMENİN FAYDALARI...
Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak anemi ya da kansızlık gibi hastalıkları önler.
Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.
Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 80'ini sağlar.
Kan şekerini dengeleyerek abur cubur isteğini keser.
Metabolizmayı çalıştırır.
Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.
Boğazdaki kaşıntıyı bitirir.
Balgam söktürür.
Boğaz kanalarını temizleyerek öksürüğü önler.
Siniri hücrelerini güçlendirir.