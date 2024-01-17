Bu karışımı 7 gün boyunca tüketin! Farkı görün...

Pekmez yüksek oranda demir mineralleri içerir. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur.

Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.

PEKMEZ LİMON KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi uzmanlar tarafından daha fazla tavsiye edilir. Bir çay bardağı kadar pekmezi cezveye koyun içine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.