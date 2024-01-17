Karanfilin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ

Karanfil veya karanfil yağı içeren bir diyet, Tip 2 diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Karanfil yemek, kan şekerinizi ılımlı hale getirmeye, insülini artırmaya ve insülinle ilişkili olarak hücre işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Genel olarak sağlıklı bir diyetle birlikte, karanfil sizi kan şekeri sorunlarına kapılmaktan alıkoyabilir.

MİDE SORUNLARINA İYİ GELEBİLİR

Karanfil, mideniz mideyi kaplayacak ve onu sindirim asidinden koruyacak kadar mide mukusu üretmediğinde ortaya çıkan ağrılı yaralar olan peptik ülser adı verilen mide ülserlerini önlemeye yardımcı olabilir. Özellikle yağ formunda karanfil alımı, midenizin bu koruyucu mide mukus tabakasını oluşturmasına yardımcı olur ve sizi bu kötü ülserleri yaşamaktan alıkoyar.

BAZI AĞRI TÜRLERİNİ AZALTIR

Pek çok insan diş ağrısı ve diğer diş ağrıları için karanfil yağının iyileştirici niteliklerini bilir. Aslında, bu doğal bitkinin kullanıldığı en popüler ilaç budur. Bu yaprağı kullanmanın birkaç yolu var. Doğal karanfil yapraklarınız varsa, yaprağını ağrılı dişin üzerine yerleştirip birkaç dakika orada bırakabilirsiniz ya da sıvı halde varsa, o bölgeye bir damla damlatabilirsiniz.

Pek çok yeni ebeveynin zevkine göre, karanfil, diş çıkaran bebeklerin katlandığı acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın doğal bir yoludur. Parmağınıza bir miktar karanfil yağı koyun ve parmağınızı diş çıkaran bebeğin diş etlerine sürün. Bu, bebeğin saatlerce ağlamasını önlemenin harika bir yoludur ve geceleri daha fazla uyumanıza da yardımcı olabilir.