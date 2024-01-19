Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Bağırsaklar için faydalıdır. Lif açısından zengin olduğu için bağırsakta müshil görevi görür. Kolondaki mukoza zarını kansere neden olan kimyasallardan korur. Cinsel gücü arttırır. Cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa iyi gelir. Erkeklerdeki sperm sayısını ve kalitesini arttırır. Doğal bir afrodizyak görevi görür. A vitamini açısından zengindir. Zengin A vitamini sayesinde akciğer kanseri ve ağız boşluğu kanseri gibi kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. İçeriğindeki B-karoten, lutein, zeaksantin gibi antioksidan maddeler sayesinde hücreleri zararlı etkilerden korur. Bunun sonucunda da kolon, prostat, meme, pankreas ve akciğer kanseri gibi kanser türlerine karşı koruma sağlar. Mükemmel bir demir kaynağıdır. Demir minerali, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler.

İyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, kalp hızını ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşenidir. Bu nedenle felç ve koroner kalp hastalıklarına karşı korur.