Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Balgam söktürür, aynı zamanda öksürüğü keser. Balgam söktürücü özelliğinin yanı sıra boğaz ağrısı ve boğazın iltihaplanmasına iyi gelir. Bronşları rahatlatır. K vitamini içerir. K vitamini kemikler için önemlidir. K vitamininin yanı sıra orta derecede B grubu vitaminleri de bulundurur. Birçok mineral madde içerir. Kalsiyum, magnezyum, bakır ve manganez gibi mineraller açısından zengindir. Kalsiyum kemik ve dişleri güçlendirmenin yanı sıra, kan pıhtılaşması, kan kasılması ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineraldir. Bakır ise kırmızı kan hücrelerinin üretimi için kullanılır. Magnezyum kemik büyümesini destekler.
HURMA PEKMEZİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Büyüme ve gelişme için gerekli olan vitamin ve mineral maddeleri içerir. Bu yönüyle besleyicidir.
Enerji verir, bedeni canlandırır. Özellikle ramazan ayında enerji almak için tercih edilebilir.
Kalbi koruması hurma pekmezi faydalarından biridir.
Gece körlüğünü azaltır.
Beyin sağlığını korur.
Tanenler olarak bilinen flavonoid ve bunun gibi çeşitli antioksidan maddeler içerir.