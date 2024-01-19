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Haberler Sağlık Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Hurma pekmezi özellikle kış aylarında yada halsiz düştüğünüzde tercih edebileceğiniz pekmez çeşitlerinden biridir. Son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin sık sık tükettiği hurma pekmezinin faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Peki hurma pekmezi ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

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Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Vücudumuzun sağlıklı ve güçlü kalabilmesi için gün boyunca çeşitli minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Neyse ki hurma çinko, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi vücut için gerekli mineral ve vitaminlere sahiptir. Ayrıca vücuda faydalı olan C vitamini, B6 vitamini ve A vitamini içerir.

Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Hurma faydaları gibi hurma pekmezi de çeşitli hastalıklara yarar sağlar. Birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlayan hurma pekmezinin faydaları şöyledir;

Kansızlığa iyi gelir. Vücuttaki demir eksikliğini gidererek kan yapar. Bu sayede vücuttaki halsizliği ve yorgunluğu da giderir.
Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığa iyi gelmesi de hurma pekmezinin faydaları arasındadır. Böylece kolon kanseri ve basura karşı koruma sağlar.

Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Bağırsaklar için faydalıdır. Lif açısından zengin olduğu için bağırsakta müshil görevi görür. Kolondaki mukoza zarını kansere neden olan kimyasallardan korur. Cinsel gücü arttırır. Cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa iyi gelir. Erkeklerdeki sperm sayısını ve kalitesini arttırır. Doğal bir afrodizyak görevi görür. A vitamini açısından zengindir. Zengin A vitamini sayesinde akciğer kanseri ve ağız boşluğu kanseri gibi kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. İçeriğindeki B-karoten, lutein, zeaksantin gibi antioksidan maddeler sayesinde hücreleri zararlı etkilerden korur. Bunun sonucunda da kolon, prostat, meme, pankreas ve akciğer kanseri gibi kanser türlerine karşı koruma sağlar. Mükemmel bir demir kaynağıdır. Demir minerali, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler.
İyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, kalp hızını ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşenidir. Bu nedenle felç ve koroner kalp hastalıklarına karşı korur.

Hurma pekmezi kan yapar mı? Hurma pekmezinin faydaları nelerdir?

Balgam söktürür, aynı zamanda öksürüğü keser. Balgam söktürücü özelliğinin yanı sıra boğaz ağrısı ve boğazın iltihaplanmasına iyi gelir. Bronşları rahatlatır. K vitamini içerir. K vitamini kemikler için önemlidir. K vitamininin yanı sıra orta derecede B grubu vitaminleri de bulundurur. Birçok mineral madde içerir. Kalsiyum, magnezyum, bakır ve manganez gibi mineraller açısından zengindir. Kalsiyum kemik ve dişleri güçlendirmenin yanı sıra, kan pıhtılaşması, kan kasılması ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineraldir. Bakır ise kırmızı kan hücrelerinin üretimi için kullanılır. Magnezyum kemik büyümesini destekler.

HURMA PEKMEZİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Büyüme ve gelişme için gerekli olan vitamin ve mineral maddeleri içerir. Bu yönüyle besleyicidir.
Enerji verir, bedeni canlandırır. Özellikle ramazan ayında enerji almak için tercih edilebilir.
Kalbi koruması hurma pekmezi faydalarından biridir.
Gece körlüğünü azaltır.
Beyin sağlığını korur.
Tanenler olarak bilinen flavonoid ve bunun gibi çeşitli antioksidan maddeler içerir.

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