7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Cevizin en çok fayda sağladığı organlardan biri beyindir. Beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirici etkisi bulunan ceviz diğer yandan kalp sağlığını korumasıyla da bilinir. Yüksek oranda antioksidan içeren ceviz, vücuda vitamin ve mineral katkısında bulunur. Diyabetle mücadelede etkili olan ceviz aynı zamanda kanser hücrelere savaşmasıyla da bilinir. Cevizin kilo kontrolü üstünde de olumlu etkisi vardır.

Genel olarak cevizin faydaları şunları içerir:

Beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir

Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengindir

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur

Bağırsak sağlığını destekler

Kanser riskini azaltabilir

Sperm kalitesini artırabilir

Yüksek vitamin ve mineral desteği sağlar

Depresyona karşı etkilidir

Uykuyu düzenlemeye yardım eder

Vücuttaki inflamasyonu azaltır

Diyabet riskini düşürür

Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur

Kan basıncını düşürür

Sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı destekler

Cilt sağlığını korur