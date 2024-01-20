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Haberler Sağlık 7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan ceviz, içerdiği bulunan protein, omega-3 yağ asitleriyle tam bir antioksidan deposudur. Ceviz kadar ceviz suyu da oldukça yararlıdır. Bir gece boyunca suda bekletilen cevizleri sabah aç karnına 7 gün boyunca tüketin! Bakın neler oluyor...

HABER MERKEZİ
7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

Beyin sağlığı başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan ceviz de en etkili kuruyemişler arasında yer alıyor. Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolestrol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir.

7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

Özellikle 7 sabah aç karnına tüketilen ceviz, bakın nelere nelere iyi geliyor... Sabahları ceviz suyu içerseniz;

Troid bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkisini daha iyi gösteriyor.

Özellike 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerini iyileştiriyor.

Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler.

Ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolestrol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

Ceviz suyuyla gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.

7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Cevizin en çok fayda sağladığı organlardan biri beyindir. Beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirici etkisi bulunan ceviz diğer yandan kalp sağlığını korumasıyla da bilinir. Yüksek oranda antioksidan içeren ceviz, vücuda vitamin ve mineral katkısında bulunur. Diyabetle mücadelede etkili olan ceviz aynı zamanda kanser hücrelere savaşmasıyla da bilinir. Cevizin kilo kontrolü üstünde de olumlu etkisi vardır.

Genel olarak cevizin faydaları şunları içerir:

Beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir
Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengindir
Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur
Bağırsak sağlığını destekler
Kanser riskini azaltabilir
Sperm kalitesini artırabilir
Yüksek vitamin ve mineral desteği sağlar
Depresyona karşı etkilidir
Uykuyu düzenlemeye yardım eder
Vücuttaki inflamasyonu azaltır
Diyabet riskini düşürür
Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur
Kan basıncını düşürür
Sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı destekler
Cilt sağlığını korur

7 gün boyunca aç karnına suyunu için! Bakın neler oluyor

CEVİZ KAÇ KALORİDİR?

Yapılan araştırmalarda cevizin açlık hissini azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır. Sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Günde 8 tam cevizden fazlası tüketilmemelidir.

GÜNDE EN FAZLA KAÇ CEVİZ YEMELİ?

Özellikle sağlıklı bir kalp ve beyin sağlığı günde 7-10 adet arası ceviz tüketilebilir.

CEVİZ HANGİ ORGANA İYİ GELİR?

Ceviz en başta beyin ve kalp sağlığı için etkilidir. Hafızayı güçlendirmesiyle birlikte kalp sağlığını koruma konusunda destek olur.

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