Et ve tavuk suları yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırıyor. Yemeklerin lezzetine lezzet katmak isteyenler et ve tavuk sularını sık sık tüketiyor. Ancak birçok kişi et, tavuk suyu yapımının zor olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bulyon kullanımını tercih ediyor. Bulyonların da faydalı olduğunu düşünen kişiler yanılıyor. Uzmanlar et ve tavuk bulyonlarının sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor.