Kapalı bel fıtığı ameliyatı hastalara avantaj sağlıyor

ÖZEL Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, uzmanlık gerektiren kapalı (endoskopik) bel fıtığı ameliyatının hastalara avantaj sağladığını söyledi. Endoskopik yöntemin, günümüzde yaygınlaşmaya başladığını, teknoloji ve deneyim gerektirdiğini belirten Op. Dr. Bülent Bozyiğit, bel fıtığı şüphesi olanların mutlaka uzman hekime danışması gerektiğini ifade etti. Kapalı bel fıtığı ameliyatında özel cihazlarla küçük bir kesiden vücuda en az zararı vererek fıtıklaşmış dokuya ulaşarak cerrahi işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Bozyiğit, "Bel fıtığı omurlardaki disklerin arasındaki yapıların baskı ve yırtılmasıyla meydana gelir. Ailesel yatkınlık, travma, bir anda yapılan ters hareket, ağır işler gerektiren meslekler nedeniyle görülme riski artmaktadır. Bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma, his ve güç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken tanı ve tedavi bu hastalıkta da çok önemlidir. Eğer bu tarz belirtiler yaşıyorsanız vakit kaybetmeden uzman hekime görünmeniz gerekmektedir. Çünkü bel fıtığında yaşanan gecikmeler geri dönülmez sonuçlara yol açabilir" dedi.

HER bel ağrısının bel fıtığı olmadığını vurgulayan Op. Dr. Bülent Bozyiğit, "Yapılan tetkikler sonucunda ilaç, fizik tedavi, radyo frekans, ozon ve lazer tedavileri uygulanır. Bel fıtığı hastalığı bulunanların sanılanın aksine yalnızca yüzde 5'ine ameliyat uygulanmaktadır. Minimal invaziv yöntemiyle hedef bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında altın standart mikro cerrahi yöntemiyle mikroskop kullanılarak o bölgedeki fıtığı boşaltırız. Ne kadar az kas hasarı olursa o kadar iyidir. Son yıllarda gelinen trend kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatlarıdır. Son 5 yıldır ülkemizde ve dünyada oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Her hastanede bu teknoloji bulunmuyor. Uzmanlaşmak için de eğitimler ve çok sayıda vaka tedavi etmek gerekmektedir" diye konuştu.

UZMAN HEKİME BAŞVURUN

KAPALI ameliyatın avantajları hakkında bilgi veren Op. Dr. Bülent Bozyiğit, "Özellikle genç hastalar aynı gün içerisinde yürüyebilir; sabah ameliyat olursa akşam taburcu olabilir. Bir hafta içerisinde ağır iş yapmadığı sürece hem iş hem de günlük yaşantısına dönebilir. Bu operasyon hastanın durumuna göre ortalama 45 dakika sürüyor. Bel fıtığı görülme oranı ülkemizde de artmaya başladı. Hareketsiz yaşam obezite online alışverişin getirdiği rahat yaşam gibi nedenler, oturarak uzun süre çalışma gibi nedenler bel fıtığı oluşumunu tetiklemektedir. Bu konuda işin ehli olmayan insanlar bel çekme gibi müdahalelerde bulunuyor. Bu tip insanlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Yoksa geri dönülmez fonksiyon hasarlarına neden olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.