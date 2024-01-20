Limon yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Tansiyonun düzenlenmesinde, burun kanmasının kesilmesinde etkilidir.



Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.



Vücudun arınmasını ve kanın temizlenmesini sağlar.



Ağız kokusuna iyi gelir aynı zamanda ağız içindeki yaraların tedavisinde de kullanılır.



Kilo verilmesinde etkilidir.

LİMON YAĞI NE İŞE YARAR?

Limon yağı iyi bir temizlik malzemesidir. Limon yağını hem yemeklerin içinde hem de temizlik alanında kullanılırken görebiliriz. Sebze meyvelerin temizliğinde de kullanılan bu yağ ciltteki aknelerin oluşumunu da engeller. Birçok alanda işimize yarayan limon yağı daha zinde olmamızı da sağlar. Birkaç damlasını döküp koklamamızla zihnimizin daha verimli çalışmasını sağlar.

LİMON KABUĞU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Alternatif tıpta yoğunlukla kullanılan limon kabuğu yağı bedensel, duygusal ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hemen hemen her alanda kullanılan bu yağın birçok faydası vardır. Kişileri ruhsal bunalımlardan, depresyondan kurtarır. Ciltteki yaraları ve akneleri tedavi eder.