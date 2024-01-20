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Haberler Sağlık Mutluluk veriyor, stresi azaltıyor! İşte çikolatanın faydaları...

Mutluluk veriyor, stresi azaltıyor! İşte çikolatanın faydaları...

Fosfor, demir, çinko, polifenoller, bakır gibi birçok içeriğinde bulunduran çikolatanın hep zararlarından bahsedilir ama faydaları duyanları şaşırtıyor. İşte mutluluk veren, stresi azaltan çikolatanın bilinmeyen yararları...

HABER MERKEZİ
Mutluluk veriyor, stresi azaltıyor! İşte çikolatanın faydaları...

Her yaş grubunun sevdiği ama çoğunlukla zararlarından bahsedilen, aslında tam bir antioksidan deposu olan çikolatanın faydaları duyanları şaşırtıyor. İşte çikolatanın bilinmeyen faydaları sizlerle...

ÇİKOLATANIN FAYDALARI NELERDİR?

Çikolatanın sağlık açısından birçok önemli faydası bulunur. Kararında tüketilen çikolatanın sizlere sağladığı faydalar arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Çikolata içerisinde bulunan theobromine öksürük problemine iyi gelir.
Kakao çok zengin bir antioksidan kaynağı olduğundan oldukça faydalıdır.
Stres altında kaldığınızda çikolata tüketmek gevşemenizi sağlar.
Kalp damar hastalıklarına iyi gelir.
Kanserin risklerini azaltır.
Düzenli çikolata tüketmek kan basıncını düzenler.
Bitter çikolata cildi güneş hasarlarına karşı korur.
Anne adaylarında stresi azaltır.
Yaşlılarda hafıza kaybını önler.

Mutluluk veriyor, stresi azaltıyor! İşte çikolatanın faydaları...

Çikolatanın bağırsaklara faydası da bulunur. Düzenli bir tüketim sonrasında bağırsak sistemini düzenler ve daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

ÇİKOLATA NE İŞE YARAR?

Çikolata içerisinde bulundurduğu potasyum ve flavonoidler sayesinde yükselen tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Bir yandan kanserli hücreleri azaltır.
Aynı zamanda gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sizlere sağlar.
Mutluluk verir ve stresi azaltmaya yardımcı olur.
Çikolatayı gün içerisinde birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz.
Kahvenin yanında kullanabileceğiniz gibi tatlılarda ve pastalarda da kullanabilirsiniz.

Mutluluk veriyor, stresi azaltıyor! İşte çikolatanın faydaları...

ÇİKOLATA GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Çikolata tüketmeyi seviyorsanız günlük olarak belli miktarı geçmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Günde 100 gram kadar çikolata tüketmekte herhangi bir zarar yoktur. Ancak fazlası hem zararlıdır hem de hızlı bir şekilde kilo almanıza neden olabilir. Aynı zamanda çikolata çeşitleri arasından da bitter çikolatayı tercih etmek önemlidir.

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