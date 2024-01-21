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Haberler Sağlık ‘Sömestrda çocukların göz muayenelerini yaptırın’

‘Sömestrda çocukların göz muayenelerini yaptırın’

HABER MERKEZİ
‘Sömestrda çocukların göz muayenelerini yaptırın’

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, ailelerin sömestir tatilini fırsat bilerek çocuklarının göz muayenelerini yaptırmalarında fayda olduğunu söyledi. Göz hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetrobun, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü kaydeden Doç. Dr. Asena, "Bu rahatsızlıklar, ders çalışırken çocukların motivasyonunu da olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Asena, baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerine dikkat çekti. Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şu bilgileri verdi: "Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli."

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