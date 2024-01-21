Zonaya karşı stresten uzak durun

GÜNÜMÜZ koşullarında stres seviyesinin arttığını belirten Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Dermataloji Uzmanı Dr. Muammer Söylemezoğlu, buna bağlı olarak sinir ucu iltihabı olan zona hastalığının artış gösterdiğini söyledi. Zonaya karşı vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini dile getiren Söylemezoğlu, 50 yaşından sonra herkesin multivitaminler almasının önemine dikkat çekti.

Dermataloji Uzm. Dr. Muammer Söylemezoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Zona, vücutta kırmızılık, ödem ve içi su dolu kabarcıkla kendini belli eder. Bu hastalığın tedavisinde virüsü yok etmek daha sonra vücutta oluşan tahribatı tedavi etmek zorundayız. Tedavide antiviral ilaçlar ve B vitamini desteği uygulanmaktadır. Zona hastalığının altında yüzde 90 sıkıntı, stres yatar." Uzm. Dr. Muammer Söylemezoğlu, Zona hastalığına su çiçeği virüsünün neden olduğunu belirtti. Aynı zamana kafaya yerleşmesinin daha tehlikeli olduğuna da dikkat çekti.