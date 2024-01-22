Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

FESLEĞEN FAYDALARI NELERDİR?



Fesleğen sindirim sisteminin işleyişine oldukça iyi gelmektedir. Mide krampları, mide bulantısı ve hazımsızlığa iyi gelir.

Anti stres sayesinde kişilerde oluşan psikolojik rahatsızlıkların özellikle de gerginlik ve stresin azalmasında olumlu etki etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda seslerinin stresi ciddi anlamda azalttığı görülmüştür. Gerginlik ve stres yaşayan insanlar her gün fesleğen yaprağı çiğneyerek bu durumdan kurtulabilirler.

Ağızda oluşan yaralar ve pamukçuk hastalıkları fesleğen ile tedavi edilebilir.

Fesleğen bitkisi migren ve baş ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.

Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de fesleğen kullanılabilir. Özellikle nefes darlığı ve astım şikayetleri olan kişiler her gün düzenli olarak fesleğen tükettikleri takdirde daha rahat nefes alabilmektedirler.

Grip ve soğuk algınlığına karşı fesleğen bitkisi kaynatılarak içildiği takdirde bu hastalıklar kısa sürede geçebilmektedir.

Fesleğenin balgam söktürücü etkisi de vardır.

Bu bitki alternatif tıpta kanser hastalığın tedavisi için kullanılır.

Kemik erimesi yaşayan kişiler düzenli olarak beslenen kullandıkları takdirde kemik erimesi sorunu ile karşılaşmanızlar.

Fesleğen bitkisi Manganez potasyum magnezyum ve bakır gibi mineraller içermektedir.

Fesleğen bitkisi büyük bir demir minerali kaynağıdır.

