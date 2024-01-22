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Haberler Sağlık Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

Halk arasındaki ismiyle reyhan olarak bilinen fesleğen, oldukça faydalı bir bitkidir. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

Son günlerde yoğun ilgi gören bitkilerden biri olan fesleğen yeşil renkli, boyu 20 cm ile 60 cm arasında değişen yumuşak yapraklı ve pembe renkli çiçekler açan bir bitkidir. Soğuğa karşı oldukça duyarlı olan bu bitki, kuru ve sıcak yaz aylarını daha çok sever. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişir ve tek yıllık bir bitkidir. Özellikle yaz aylarında fesleğen tohumunu çoğu yerde bulabilirsiniz ve evinizde, pencere önünde veya balkonunuzda saksı içerisinde kolaylıkla bakımını yapabilirsiniz. Fesleğenin pek çok farklı faydası ve kullanım alanı bulunmaktadır. Özellikle alternatif tıpta oldukça şifalı bir bitki olarak kabul edilir. İşte 'fesleğen nasıl kullanılır' sorusunun ayrıntıları…

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

FESLEĞEN FAYDALARI NELERDİR?

Fesleğen sindirim sisteminin işleyişine oldukça iyi gelmektedir. Mide krampları, mide bulantısı ve hazımsızlığa iyi gelir.
Anti stres sayesinde kişilerde oluşan psikolojik rahatsızlıkların özellikle de gerginlik ve stresin azalmasında olumlu etki etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda seslerinin stresi ciddi anlamda azalttığı görülmüştür. Gerginlik ve stres yaşayan insanlar her gün fesleğen yaprağı çiğneyerek bu durumdan kurtulabilirler.
Ağızda oluşan yaralar ve pamukçuk hastalıkları fesleğen ile tedavi edilebilir.
Fesleğen bitkisi migren ve baş ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.
Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de fesleğen kullanılabilir. Özellikle nefes darlığı ve astım şikayetleri olan kişiler her gün düzenli olarak fesleğen tükettikleri takdirde daha rahat nefes alabilmektedirler.
Grip ve soğuk algınlığına karşı fesleğen bitkisi kaynatılarak içildiği takdirde bu hastalıklar kısa sürede geçebilmektedir.
Fesleğenin balgam söktürücü etkisi de vardır.
Bu bitki alternatif tıpta kanser hastalığın tedavisi için kullanılır.
Kemik erimesi yaşayan kişiler düzenli olarak beslenen kullandıkları takdirde kemik erimesi sorunu ile karşılaşmanızlar.
Fesleğen bitkisi Manganez potasyum magnezyum ve bakır gibi mineraller içermektedir.
Fesleğen bitkisi büyük bir demir minerali kaynağıdır.

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

FESLEĞEN NEYE İYİ GELİR?

Fesleğen bitkisi alternatif tıpta kullanılan şifalı bitkilerdendir. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinir.
Fesleğen bitkisi günlük çay olarak demleyip içildiği takdirde migren hastalığına iyi gelir.
Bu bitkinin en çok soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi geldi bilinmektedir.
Fesleğen bitkisi Kasların gerilmesine ve gelişmesine sebep olan antioksidan barındırır.
Kan basıncını dengelediği için kolesterol ve tansiyona iyi gelmektedir.
Kalp damarlarında tıkanma olan kişiler düzenli olarak fesleğen tükettikleri takdirde kan sulandırıcı etkisi sayesinde kalp damarlarını açabilmektedir.
Fesleğen bağırsaktaki parazitlerin gitmesine ve sindirim sisteminin düzelmesine yardımcı olur.

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

FESLEĞENİN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Fesleğenin az birinden faydalarından birisi sivrisinekleri kovucu olmasıdır. Kokusu sayesinde sivrisinekler fesleğen bitkisinin bulunduğu ortama gelemezler.
Diğer bir bilinmeyen faydası ise açık ve kanamalı yaralara iyi geldiğidir. Kan pıhtılaştırıcı özelliği sayesinde açık ve kanayan bir yaraya fesleğene ezip koyduğunuz taktirde kanamanın durduğu görülmektedir.
Fesleğen bitkisinin anne sütünü arttırdığı bilinir. Emziren anneler düzenli olarak fesleğen çayı içtikleri takdirde sütlerinde artma meydana gelir.
Bir diğer az bilinen faydası ise kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesidir. Kemik erimesinden dolayı veya kırıklardan dolayı vücutta oluşan eklem ağrılarına oldukça faydalıdır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemiği sağlamlaştırıcı bir özelliği vardır. Bu yüzden eklem ve Kemik ağrılarından kurtulabilirsiniz.

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