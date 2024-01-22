Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen neye iyi gelir?

Son günlerde yoğun ilgi gören bitkilerden biri olan fesleğen yeşil renkli, boyu 20 cm ile 60 cm arasında değişen yumuşak yapraklı ve pembe renkli çiçekler açan bir bitkidir. Soğuğa karşı oldukça duyarlı olan bu bitki, kuru ve sıcak yaz aylarını daha çok sever. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişir ve tek yıllık bir bitkidir. Özellikle yaz aylarında fesleğen tohumunu çoğu yerde bulabilirsiniz ve evinizde, pencere önünde veya balkonunuzda saksı içerisinde kolaylıkla bakımını yapabilirsiniz. Fesleğenin pek çok farklı faydası ve kullanım alanı bulunmaktadır. Özellikle alternatif tıpta oldukça şifalı bir bitki olarak kabul edilir. İşte 'fesleğen nasıl kullanılır' sorusunun ayrıntıları…