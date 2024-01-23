DSÖ’den X hastalığı için uyarı! X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? X hastalığının tedavisi var mı?

X disease gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gündeme taşınan X hastalığı, henüz kaynağı belirlenemeyen potansiyel salgın risklerini temsil ederek, dünya liderlerini gelecekteki sağlık krizlerine karşı stratejik bir hazırlık yapmaya çağırıyor. Bu hastalığın Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülüyor. Peki, X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar...
COVİD-19'DAN 20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ana gündemi Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülen X hastalığıydı.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, katıldığı oturumda hastalık hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.