DSÖ’den X hastalığı için uyarı! X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? X hastalığının tedavisi var mı?

Ghebreyesus, Hastalık X'in Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2021 yılının başında hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Ghebreyesus, "Mayıs ayında tüm ülkelerin ortak düşmanları olan pandemiye karşı bir anlaşma yapmalarını umut ediyorum" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, "Bilinmeyen faktörler var ve ne olacağı değil, ne zaman olacağı önemli. Bu nedenle bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Küresel konferansta Ghebreyesus, "Covid-19 sırasında birçok kişiyi kaybettik, çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi, ancak yer veya yeterli oksijen yoktu. Bu durumda ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sistem nasıl oluşturabiliriz?" ifadelerini kullandı.