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Haberler Sağlık İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

C vitamini ve antioksidan açısından zengin sağlıklı bir besin kaynağı olan yaşı kadar faydalı kuru dutu, probiyotik deposu olan yoğurt ile karıştırıp yediniz mi hiç? Bu ikili adeta şifa kaynağı! İşte yoğurt ve dut karışımının insan vücuduna faydaları...

HABER MERKEZİ
İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

İçerisinde bolca C vitamini ve demir bulunan dut kurusunu yaz kış tüketebiliyorsunuz. Aynı zamanda tek başına yediğinizde harika bir antioksidan kaynağı olan dut kurusunu yoğurtla beraber tükettiğinizde de tatlı ihtiyacınızı ve krizleriniz önleyebiliyorsunuz.

Kuru dut ve yoğurt karışımı faydalarıyla şaşırtıyor.

İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Vücudumuzda bulunan makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut ise bu makrofajları aktive eden alkoidleri içermektedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıkları engeller.

İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

KANSERE KARŞI KORUYUCU KALKANDIR

Kuru dut Çin tıbbında uzun süre boyunca kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu da bu uygulamaların haklı olabileceği gösterilmiştir. Her gün bir avuç kuru dut yiyerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.

TATLI KRİZLERİNİ ÖNLER

Özellikle yağsız yoğurt ile beraber tüketildiğinde tatlı krizini bıçak gibi keser. Bu karışımı ara öğünlerde tüketebilir dilerseniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Bu sayede kilo verme hızınız artacaktır.

İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki kuru dut kan şekerini dengeler. Dutun içerdiği DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlamaktadır. Ancak diyabet hastaları porsiyon kontrollerini sağlayarak tüketmelidir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Lif bakımından zengin olan kuru dut, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyesini dengeler.

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