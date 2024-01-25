İçerisine kuru dut ekleyin öyle tüketin! Bakın nelere iyi geliyor...

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Vücudumuzda bulunan makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut ise bu makrofajları aktive eden alkoidleri içermektedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıkları engeller.