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Haberler Sağlık Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

Yaşam kalitesini yükseltmek ve kilo vermek isteyenler, düzenli beslenme ve spor yapmakta bunun dışında ekstra kalori almanın önüne geçmek için bazı yiyeceklerle de bu durumu desteklemekte. Peki bu durumda neler tüketilmeli? İşte sabahları tüketince sizi tok tutacak, yağlarınızı yakacak o besinler...

HABER MERKEZİ
Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

Hem sabahları kahvaltıda hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bazı besinler; tüm gün ani açlıkların veya tatlı krizlerinin önüne geçerek daha uzun süre tok kalmanızı mümkün kılar. Özellikle yüksek lif içeren besinler; diğer karbonhidratlar gibi sindirilemiyor olmaları sayesinde, vücudun sindirim sürecini bir nebze daha yavaşlatarak acıkma sürenizi de erteleyebilir. Protein içeriği yüksek yiyecekler, hem açlık hormonlarınızı düzenlemenize hem de ani yemek yeme isteğine karşı yardımcı olabilir. İşte her gün tüketebileceğiniz o besinler…

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

ANTEP FISTIĞI

Ani bir açlık halinde kolaylıkla tüketilebilecek birkaç antep fıstığı, hem daha uzun süre tok kalmanızı hem de ekstra kalori alımını engelleyebilir. Uzman Diyetisyen Lauren Manaker, antep fıstığında bulunan bitkisel proteinin uzun süre tok tutabileceğini, üstelik temel amino asitlerin birçoğunu barındıran bu atıştırmalık; sağlıklı bir tercih sunduğunu belirtiyor.

KARIŞIK MEYVE VE KURUYEMİŞ

Diyetisyen Amy Goodson, en iyi atıştırmalıklardan biri olarak karışık meyve ve kuruyemişlerin bir arada tüketilmesinin en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor. Üstelik evde sevdiklerinizi bir araya getirerek kendinize uygun bir karışım listesi hazırlayabilirsiniz. Goodson, ceviz ve bademin tokluk için sağlıklı yağları sunarken aynı zamanda protein desteği sağlayabildiğini, kabak çekirdeğinin ise; magnezyum ve demir depoları için faydaları olduğunu belirtiyor. Böylece hem sağlıklı hem de sizi tüm gün tok tutacak bir seçeneği tercih edebilirsiniz.

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

AVOKADO TOST

Avokado, sağlıklı yağlar ve yüksek lif oranının yanı sıra; folat, magnezyum ve E vitamini gibi vitaminlerle dolu süper besin listesinde yer alıyor. Yalnızca birkaç dilim avokado, ihtiyaç duyduğunuz lifi sağlarken sağlıklı bir besin alternatifi olarak yer alıyor. Goodson, avokado tokluk için tekli doymamış yağlar sağlarken, tam tahıllı tost lif ve sürekli enerji sunduğunu belirtiyor.

SÜT

İçeriğindeki doğal karbonhidrat, bir bardakta 8 gram protein içeren süt, besin açısından oldukça zengin bir içecektir. Manaker'e göre; yağ, protein ve karbonhidrat ve içeriği ile makro besin desteği sunar. Goodson, "süt, yüksek kaliteli protein, B vitaminleri, kalsiyum, D vitamini, iyot, elektrolit potasyum, antioksidan selenyum ve daha fazlası dahil olmak üzere 13 temel besin içerir" diye ekliyor, bu nedenle "süt vücuda iyi geliyor" diyor.

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

CHIA PUDİNG

Chia tohumu, bitki bazlı bir protein kaynağının önemli bir örneği ve bu tohumlar çok küçük olmalarına rağmen; çok güçlü bir besin maddesi içeriyor. Bu nedenle Goodson, öğleden sonra bir atıştırmalık alternatifi olarak veya sabah kahvaltıda chia yapacağınız bir pudingi tüketebileceğiniz belirtiyor. Goodson, "Bu tohumlar sıvı içinde genişleyerek dolgunluğu destekleyen jel benzeri bir kıvam oluşturur ve omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir" diyor. Sütle yapmanız halinde ek olarak 13 temel besin ve 30 gramda bir gram yüksek kaliteli protein tüketebilir ve yaban mersini bir antioksidan güç merkezidir ve doğal tatlılık sağlar. Ayrıca, cevizler ekstra tekli doymamış yağ, lif ve çıtır çıtır ekler.

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

ÇOK HAŞLANMIŞ YUMURTA

Hızla hazırlayabileceğiniz bir besin için fazla zamanınız olmadığında, birkaç haşlanmış yumurta yapmak ve bunları buzdolabında saklamak bir cankurtaran olabilir. Yumurta, en iyi vitamin kaynakları olmasının yanı sıra; sizi tok tutmak ve enerjik tutmak için yüksek oranda biyoyararlanım sağlar. Her yumurta, yaklaşık 6 gram protein içeriyor ve bu da bir sonraki öğünden önce kendinizi daha tok hissetmenize doğrudan yardımcı olur. Ancak yumurta sadece protein değil daha fazlasını içerir, çünkü aynı zamanda faydalı vitaminler ve besinlerle doludurlar, yani vücudunuza gerekli besin maddelerinin bir kısmını verirken sizi tok tutmanıza yardımcı olabilirler. Ayrıca kolin ile birlikte yumurtalar ayrıca kas ve kemik sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecek D vitamini içerir.

Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

LEBLEBİ

Nohut, açlığınızı kontrol altında tutmanıza ve sindiriminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza enerji veren yüksek lifli ve yüksek proteinli bir besindir.

1/2 kutuda 8 gram lif ve neredeyse 9 gram protein içerir. Ayrıca manganez, folat, bakır, çinko ve demir gibi önemli besinlerin ve vitaminler yönünden zengindir. Bu atıştırmalığı leblebi formunda tüketmek, kolaylıkla kendinizi tok hissedebilmenizi sağlayabilir.

ELMA VE FINDIK EZMESİ

Fındık ezmeli dilimlenmiş bir elma, birden fazla besin kaynağını bir araya getirir ve öğünler arasında kendinizi daha tok hissetmenizi sağlayabilir. İlk olarak, elma daha yüksek lifli bir meyvedir, yani vücudunuzun onu sindirmesi daha uzun sürer. İkincisi, badem, kaju veya fıstık ezmesi gibi bir kuruyemiş ezmesiyle birlikte tüketmek, size biraz protein ve sağlıklı yağlar sağlayacak ve bu da daha fazla tokluk hissine katkıda bulunacaktır.

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