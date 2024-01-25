Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

ANTEP FISTIĞI

Ani bir açlık halinde kolaylıkla tüketilebilecek birkaç antep fıstığı, hem daha uzun süre tok kalmanızı hem de ekstra kalori alımını engelleyebilir. Uzman Diyetisyen Lauren Manaker, antep fıstığında bulunan bitkisel proteinin uzun süre tok tutabileceğini, üstelik temel amino asitlerin birçoğunu barındıran bu atıştırmalık; sağlıklı bir tercih sunduğunu belirtiyor.

KARIŞIK MEYVE VE KURUYEMİŞ

Diyetisyen Amy Goodson, en iyi atıştırmalıklardan biri olarak karışık meyve ve kuruyemişlerin bir arada tüketilmesinin en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor. Üstelik evde sevdiklerinizi bir araya getirerek kendinize uygun bir karışım listesi hazırlayabilirsiniz. Goodson, ceviz ve bademin tokluk için sağlıklı yağları sunarken aynı zamanda protein desteği sağlayabildiğini, kabak çekirdeğinin ise; magnezyum ve demir depoları için faydaları olduğunu belirtiyor. Böylece hem sağlıklı hem de sizi tüm gün tok tutacak bir seçeneği tercih edebilirsiniz.