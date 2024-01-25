Sabahları tüketin! Tüm gün tok tutsun...

Hem sabahları kahvaltıda hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bazı besinler; tüm gün ani açlıkların veya tatlı krizlerinin önüne geçerek daha uzun süre tok kalmanızı mümkün kılar. Özellikle yüksek lif içeren besinler; diğer karbonhidratlar gibi sindirilemiyor olmaları sayesinde, vücudun sindirim sürecini bir nebze daha yavaşlatarak acıkma sürenizi de erteleyebilir. Protein içeriği yüksek yiyecekler, hem açlık hormonlarınızı düzenlemenize hem de ani yemek yeme isteğine karşı yardımcı olabilir. İşte her gün tüketebileceğiniz o besinler…