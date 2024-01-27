By-Pass cerrahisinde kapalı yöntem daha konforlu

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarında son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan by-pass için kullanılacak damarların alınabildiğini söyledi.

KİLOLU HASTALAR İÇİN

Kalp ameliyatlarında by-pass için kullanılan yedek damarların göğüsten, koldan ve bacaktan alındığını söyleyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Koldan ve bacaktan açık yöntem ile damar alındığında bacak ya da kol boydan boya açılacağı için özellikle bacakta ve kilolu hastalarda ciddi iyileşme problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca bacakta ağrı, şişme, hareket kısıklığı gibi hastanın hayat kalitesinde gerilemeye neden olmaktadır. Kapalı yöntem ile sadece diz altından açılan 2 cm'lik bir kesi ile bacaktan by-pass için kullanılacak damar alınabilmektedir. Bu 2 cm kesiden alınan damar 3'lü ya da 4'lü by-pass yapmaya yeterli olmaktadır. Bu hasta için büyük bir konfor sağlamaktadır" dedi.

EKİPMAN VE DENİYİMLİ EKİP

Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, "Bu iki bileşen yan yana geldiği zaman rutin olarak bu ameliyatları uygulayabilirsiniz. Bu bileşenlerden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler. Endoskopik kalp ameliyatları için ameliyathanelerin ve kullanılan teknolojinin bu tür ameliyatlara uygun olması gerekmektedir" dedi. Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Ancak bazı dezavantajları vardır. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılmaktadır. Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" diye konuştu.

YÜZDE 95 KAPALI YÖNTEM

"Hastanemizde 3 yıldan beri kapalı kalp ameliyatları yapılmaktadır" diyen Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bu süre zarfında bacaktan alınan damarların kapalı yöntem ile alınma oranı yüzde 95'lere çıkmıştır. Bir süre sonra bu eğitimleri sertifikalı hale getirmek istiyoruz. Yine yurt dışından çeşitli merkezlerden bizimle temas halinde olup kapalı kalp ameliyatlarının başlaması için destek isteyen merkezler bulunmaktadır" dedi.