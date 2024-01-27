Çocukların konforunu artıran operasyonlar

Maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkatimizin azalmasıyla bu sene içerisinde sonbahar ve kış döneminde çocuklarda geniz eti, bademcik problemleri çok sık karşımıza çıkmaya başladı diyen Op. Dr. Cem Karas, "Özellikle okul çağı çocuklarında çok fazla bu sorunlarla karşılaşmaya başladık" dedi.

GENİZ ETİ PROBLEMLERİ

"Özellikle iki üç yaşından sonra 9- 10 yaşına kadar olan çocukluk döneminde bu problemleri fazla görüyoruz" diyen Op. Dr. Cem Karas, "Eğer bir çocuk horluyorsa, sık enfeksiyon geçiriyorsa, burnu sürekli tıkalıysa, sık öksürüyorsa ve öksürük atakları geçiriyorsa bir KBB uzmanına muayene olmalı. Genelde İzmir na olmave çevresinde Ege bölgesinde yaşayan Akdeniz iklimin hakim olduğu çocuklarda büyük derecede reaktif hava yolu dediğimiz alerjik bir durum söz konusudur. Ama geniz etinin şişmesi de ilave olur. Bademciklerin büyük olması ve sık tekrar eden boğazı enfeksiyonların da ilave olmasıyla çocuklarda genel bir böyle sıkıntı ortaya çıkar. Dolayısıyla bu üç nedeni iyice ekarte etmek gerekir. Yani çocuğun reaktif hava yolunu alerjik burun yapısına sahip olmadığını ekarte edip onun tedavisini uyguladıktan sonra hala nefes alma ile ilgili sıkıntısı varsa geniz eti muhakkak kontrol edilmeli ve gerekirse geniz eti alınmalıdır" şeklinde konuştu.

BADEMCİK ENFEKSİYONLARI

OP. Dr. Cem Karas, "Yılda beşten fazla ateşli boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa ya da bademcikler üç dört kat büyükse, öpücük bademcik dediğimiz bademcik yapısına sahipse, o zaman da bademciklerin alınması gerekebilir. Geniz eti ve bademcik problemleri ayrıca kulakta sıvı birikmesine neden olabilir" dedi.

"THERMAL WELDING YÖNTEMİ KULLANIYORUZ"

Operasyon öncesi çocuklara ameliyathaneye daha rahat giriş yapabilmeleri için hafif bir sedasyon uyguladıklarını belirten Op. Dr. Cem Karas, "Böylece çocuklar ameliyathaneye girdiklerini hatırlamıyorlar. Kullandığımız Thermal Welding adı verilen yöntem çocukların daha az ağrı çekmesini ameliyatın daha konforlu geçmesini sağlıyor. Geniz etinde bir iki gün içerisinde çocuk normal hayatına dönüyor, hiçbir şey olmamış gibi yaşantısına devam ediyor. Bademcik ameliyatından sonraki süreç biraz daha uzun sürüyor. Yaklaşık 56 gün boyunca çocuğun yumuşak gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Biraz diyet yapması gerekiyor. Ancak çocuk tekrar eden enfeksiyonlardan kurtuluyor ve de ağız açık uyuma, horlama gibi sıkıntılar ortadan kalkıyor. Kulak enfeksiyonları da azalıyor ya da kayboluyor" dedi.