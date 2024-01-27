Göz kapağı tümörleri hakkında merak edilenler

Çeşitli sebeplere bağlı olarak göz kapağı tümörleriyle karşılaşılabildiğini belirten Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Maden bu tümörlerin düzenli göz muayeneleri ile teşhis edilebildiğini söyledi. Göz kapağı tümörlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Maden, "Göz kapaklarında çok değişik iyi ya da kötü huylu tümör oluşabilmektedir. Göz kapakları ve çevresi dış etkenlere güneş ışınları, ultraviolet, toz, duman vb. durumlara en açık bir bölge olduğundan özellikle deri kanserlerinin en çok görüldüğü bölgelerden biridir" dedi. Göz kapağı tümörlerinin göz önünde olması nedeni erken dönemde fark edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Maden, "Ancak hastaların bunu önemsemesi ve erken dönemde hekime başvurması çok önemlidir. Çünkü özellikle kötü huylu tümörlerin büyümeden ve etrafa yayılmadan çıkarılması göz kapağı bütünlüğünün ve işlevlerinin korunabilmesi açısından son derece önemlidir. Göz kapağının iyi huylu tümörleri de hiçbir işlevsel bozukluğa yol açmasa da genellikle kozmetik nedenlerle cerrahi olarak çıkarılmaları gerekebilmektedir. İyi huylu da olsa eğer göz kapağının biçim ve işlevini etkiliyor ve alttaki sağlıklı göz için risk oluşturuyorsa mutlaka çıkarılmalıdır" dedi. Göz kapağı tümörlerinin tedavisi için hastaların genellikle hangi doktora başvuracağını bilemediğini belirten Prof. Dr. Maden, "Bölgenin anatomisi ve göz işlevlerine hakim ve deneyimli, oküloplastik cerrahi alanında uzmanlaşmış göz hekimleri tarafından ele alınmalıdır" dedi.