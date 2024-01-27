Sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor

Dünyada en sık ölüme sebep olan hastalıklar arasındaki KOAH "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı" kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltma.

NEFESİNİZ DARALIYORSA!

Bu hastalığın müzmin, ilerleyici hava yolu tıkanıklığı ve akciğer harabiyeti ile giden, ağır bir kronik bronşit olduğunu söyleyen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca, "Aktif sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı KOAH için en önemli risk faktörü olmakla beraber, pasif sigara dumanı maruziyeti, iç ve dış ortam hava kirliliği, sosyo ekonomik durum, genetik faktörler, çocuklukta geçirilen alt solunum yolu enfeksiyonları ve yetersiz beslenme sonucu akciğer gelişiminin yetersiz kalması KOAH için risk faktörleri arasındadır" dedi. KOAH tanısının basit bir

test olan solunum fonksiyon testi ile kolayca konabildiğini belirten Dr. Hakan Koca, "Solunum fonksiyon testi KOAH tanısının koyulabilmesi ile beraber hastalığın evrelendirilmesinde, izlemde ve tedavinin düzenlenmesinde de yardımcı olur. Eğer sık öksürük ve balgam çıkarma şikayetiniz varsa, yaşıtlarınıza göre nefesiniz daha kolay daralıyorsa, yaşınız 40'ın üzerindeyse, halen sigara içiyor veya eskiden içmiş iseniz bir sağlık kuruluşuna başvurup KOAH tanısı için solunum fonksiyon testi (nefes ölçüm testi) yaptırmalısınız" dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

İlerleyici bir hastalık olmakla beraber KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Hakan Koca, "KOAH tanısı alan bir hastanın ilk önceliği sigaranın bırakılması olmalıdır. toz ve dumandan uzak durulması, aşılarının (grip ve zatürre) yaptırılması, solunum yolu ile alınan ilaçların düzenli kullanımı, fiziksel aktivite, hastalığın ilerlememesi ve kötü sonuçlarla karşılaşmamak için önemli faktörlerdir. KOAH ın ileri evrelerinde evde uzun süreli oksijen tedavisi gerekebilir. Bazen de akciğerde yaygın hava kistlerinin olduğu hastalarda girişimsel yöntemlerle akciğerde volüm küçültme işlemleri yapılabilir.