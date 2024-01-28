Rüzgar ve kış ayları göz kuruluğunu artırıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi. Kış aylarında, rüzgar ve soğuk havanın vücudun hormonal dengesini değiştirdiğini ve göz kuruluğunu tetiklediğini belirten Asena, bu durumda yerine koyma tedavisi uygulandığını dile getirdi.

SUNİ GÖZYAŞI VE DAMLA TEDAVİSİ

DOÇ. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz kuruluğundan kaynaklanan batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için, suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguladıkları bilgisini verdi. Asena, "Vücut kaynaklı etkenler, bilgisayar başında ofis ortamında uzun saatler geçirmenin yanı sıra; romatizmal hastalıklar, tiroid bazlı ilaçlar ve gençlerin kullandığı bazı sivilce ilaçları da kuruluk seviyesini artırabiliyor" diye konuştu.