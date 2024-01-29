Brüksel lahanasının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

BRÜKSEL LAHANASI NASIL TÜKETİLMELİ?

Ufak yumrular şeklinde büyüyen Brüksel lahanası, katmanlı yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Yaklaşık olarak ceviz büyüklüğünde olan bu sebzenin üretimi ülkemizde de gerçekleştiriliyor. Peki, Brüksel lahanası yanında ne yenir?

Brüksel lahanasını fırında hazırlamak isterseniz, köftelerle bir araya getirerek leziz bir yemek hazırlayabilirsiniz.



Çiğ şekilde de tüketilebilen Brüksel lahanasını ince şekilde dilimleyerek salatalarınıza ekleyebilirsiniz.



Brüksel lahanasını ikiye bölüp baharat ekleyerek fırına verebilirsiniz.



Brüksel lahanasını haşlayarak salçalı ve sebzeli çorba tarifi de hazırlayabilirsiniz.

BRÜKSEL LAHANASI ZAYIFLAMAK İÇİN TÜKETİLİR Mİ?

Brüksel lahanasının 100 gramı sadece 36 kalori olarak bilindiği için diyet sebzesi olarak da geçiyor. C vitamini, antioksidan maddeler ve lif açısından zengin olan Brüksel lahanası, bağırsakların işleyişini hızlandırıyor.

Düzenli kullanımda sindirim sistemini de rahatlatan Brüksel lahanası, kilo verme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Yine de bu sebzenin çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Haftanın birkaç gününde tüketmek daha sağlıklı olarak görülüyor.