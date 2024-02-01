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Haberler Sağlık Uzmanlardan kalıcı oje uyarısı

Uzmanlardan kalıcı oje uyarısı

HABER MERKEZİ
Uzmanlardan kalıcı oje uyarısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Ceylan Emir, kalıcı oje konusunda dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Sık yapılan kalıcı ojenin tırnak yüzeyi üzerinde hasara yol açabileceğini ifade eden Emir, işlemi yapan güzellik salonlarının hijyen koşullarının da çok önemli olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Ceylan Emir, "Kalıcı oje son zamanlarda çok popüler oldu. Renk renk, desen desen kalıcı ojeler ellerde çok güzel dursa da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle, kalıcı oje işleminin yapıldığı güzellik salonunun sterilizasyonu yani hijyeni çok önemli. Mutlaka temiz olan ve kalıcı oje işleminin yapıldığı aletlerin düzenli olarak temizlendiği salonlar tercih edilmeli" dedi.

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