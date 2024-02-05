Her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor

TÜRKİYE'DE yılda 250 bin yeni kanser tanısı konulduğunu ve bunun günde 600'den fazla kişiye denk geldiğini söyleyen uzmanlar, "2030 yılında 13 milyondan fazla kişiyi maalesef kanserden kaybediyor olacağız. 22 milyon kişiye ise yeni kanser tanısı konuyor olacak. Dünyada her 5 kişiden 1'i ne yazık ki kansere yakalanıyor. Lütfen erken tanıya önem verelim" diyerek vatandaşları uyardı.

Kanserin birçok belirtisi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver ise şöyle söyledi:

"Vücutta herhangi bir organdaki değişiklik kansere giden yolda alarm veriyor olabilir. Örneğin; bendeki kanamalar, üstündeki dokunun değişmesi veya renginin değişmesi bizim için önemlidir. Çok fazla öksürük, balgam, kanlı balgam, ağrı, vücuttaki şişme de aynı şekilde çok önemli. Hepsi kanserin belirtisi olabilir. Bu belirtilerin mutlaka uzman hekim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.