  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor

Her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor

HABER MERKEZİ
Her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor

TÜRKİYE'DE yılda 250 bin yeni kanser tanısı konulduğunu ve bunun günde 600'den fazla kişiye denk geldiğini söyleyen uzmanlar, "2030 yılında 13 milyondan fazla kişiyi maalesef kanserden kaybediyor olacağız. 22 milyon kişiye ise yeni kanser tanısı konuyor olacak. Dünyada her 5 kişiden 1'i ne yazık ki kansere yakalanıyor. Lütfen erken tanıya önem verelim" diyerek vatandaşları uyardı.

Kanserin birçok belirtisi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver ise şöyle söyledi:

"Vücutta herhangi bir organdaki değişiklik kansere giden yolda alarm veriyor olabilir. Örneğin; bendeki kanamalar, üstündeki dokunun değişmesi veya renginin değişmesi bizim için önemlidir. Çok fazla öksürük, balgam, kanlı balgam, ağrı, vücuttaki şişme de aynı şekilde çok önemli. Hepsi kanserin belirtisi olabilir. Bu belirtilerin mutlaka uzman hekim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA