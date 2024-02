Sağlık ve turizmi

Sağlık turizmi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı ve ekonomik büyüme motoru haline gelmiştir. Ülkeler, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak ve uluslararası hasta çekmek için altyapılarını geliştirmekte ve sağlık turizmiyle ilgili tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermektedirler. Ülkemizde de özellikle İstanbul, Antalya başta olmak üzere son yıllarda ise İzmir sağlık turizmi açısından önemli bir yükseliş göstermektedir. Türkiye de son on yılda özel hastaneler modern altyapıları, teknolojik donanımları ve nitelikli sağlık personeliyle uluslararası hasta kabul alanında ilk tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Özellikle estetik cerrahi, organ nakli, kardiyoloji, ve diğer alanlarda Türkiye'nin sunduğu sağlık hizmetlerine olan talep artmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında maliyet avantajı, yüksek kalitede sağlık hizmeti, ve deneyimli sağlık personeli bulunmaktadır. Avrupa ülkelerindeki yüksek sağlık harcamaları, sigorta şirketlerini ve bireyleri daha uygun maliyetli sağlık hizmeti sunan ülkeleri tercih etmeye yönlendirmektedir. Son zamanlarda Orta Doğu ve Arap ülkelerinden de Türkiye'ye olan sağlık turizmi talebi artmıştır. Bunun arkasında yine maliyet avantajı, yüksek kaliteli sağlık hizmeti, ve Türkiye'deki sağlık kurumlarının uluslararası standartlarda olması gibi faktörler etkili. Genel olarak, Türkiye sağlık turizmi alanında önemli bir oyuncu haline gelmiş ve uluslararası alanda tanınmış bir destinasyon olmuştur.

PROJELER VAR MI?

Sağlık turizmi artık bacasız sanayi gibi bu anlamda İzmir'i yönetecek adaylara naçizane bir önerim mutlaka projelerinin en başına sağlık yatırımlarını destekleyecek projeler yaratmalılar. Bölgemizde özel hastaneler sağlığın en önemli yükünü çeken kuruluşlar olarak otellerinden, esnafına bir çok kesime döviz kazandıran önemli gelir kaynağının olmazsa olmazı. Mutlaka özel hastanelerin sorunlarına yönlenmeli ve yeni sağlık alanlarının yaratılması için uygun alanlarda uygun şartlarda araziler açılmalı. İzmir`in yarımada olarak bilinen bölgesi bu anlamda sağlık turizmi için biçilmiş kaftan. Sağlık turizmi gelirlerini artırmak ve yurtdışı hastalarının direk İzmir'e uçuşları için geçmiş yıllarda defalarca bu köşede yazdım. Hastane yöneticilerinin görüşlerine yer verdim ve birçok ülkeden artık İzmir'e direk uçuşlar yapılmakta. Devlet katkıları ile sağlıkçılar yurtdışında yaptıkları bir takım harcamaları geri alabiliyor. Yeterli mi? Asla. Mutlaka yerel yöneticilerin de özel sağlık kuruluşlarına desteği olmalı. BİR ADIM AT ÖMRÜNÜ UZAT

Baharın yaklaşmasıyla artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Yürüme ve fazla kilolardan kurtulma zamanı. Kışın alınan kilolardan kurtulmanın en önemli ve sağlıklı yönü yürümek. Günlük on bin adım atma zamanı. Başta obezite, kalp damar hastalıkları ve tansiyon hastalıkları olmak üzere bir çok hastalıklardan kurtulmanın yolu yürümek. Düzenli olarak yapılacak aktiviteler bir çok hastalıklardan ve kullanılan ilaçlardan kurtulmanın en basit yolu, Tabi mutlaka önce hekiminize kontrollerinizi yaptırın, gerekirse bir takım tahlillerden de kaçınmayın.

KANSERLE SAVAŞTA UMUT VEREN YENİLİK: NGS

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Petekkaya her geçen gün tıpta yeni bir gelişme olduğunu ve kanserle ilgili olarak önemli gelişmelerden birinin de 'Next Generation Sequencing' yani NGS yani yeni nesil dizileme olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde yüzlerce genin aynı anda incelenebildiğini söyledi. Prof. Dr. Petekkaya NGS genetik teknolojisinin, kanser dokusundan alınan tek bir örnekten milyonlarca parçaya ayrılmış bir DNA molekülünün her bir parçasının aynı anda genetik panellinin mutasyon testine tabi tutulması anlamına geldiğini belirtti.

GEBELİKTE EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

UZMANLAR, gebelikte egzersizin birçok ispatlanmış tıbbi yararının olduğunu söyledi. Gebeliğin 10. haftasından itibaren spora başlanabileceğini belirten uzmanlar, şöyle söylüyor: "Bu yararlardan bazıları; gebelik diyabeti riski oranında azalma, gebelikte oluşabilen ağrılarda azalma olarak sıralanabilir."