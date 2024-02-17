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Haberler Sağlık El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Vitaminler sağlığımız için olmazsa olmaz bir öneme sahip. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve hastalıklardan korunmak için vitaminler hayatımızın oldukça önemli bir noktasında. Besinlerden doğal yollarla alabildiğimiz vitaminleri kimi durumlarda ek takviye olarak da kullanabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda vitamin eksikliği kendini gösteriyor. Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret ediyor. Peki B vitamini hangi besinlerde bulunur? B vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

AA
El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olan B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi. Gemici, B vitamininin, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olduğunu vurguladı.

El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

B vitamini eksikliğinde vücutta görülen belirtileri sıralayan Gemici, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder." dedi.

El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Gemici, B vitamini eksikliğinde görülen hastalıklara da dikkati çekerek, "Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir." ifadesini kullandı.

El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

B vitaminlerinin hangi besinlerde bulunduğuna ilişkin olarak Gemici, şu bilgileri verdi:

"B12 vitamini daha çok et ve süt ürünlerinde yani hayvansal kaynaklarda bulunur. B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde edilir. Karaciğer, tavuk ve kırmızı et; doğal B vitamin kaynaklarıdır. Hemen hemen tüm B vitamini çeşitleri kırmızı et ve tavuk çeşitlerinde yer alır. Soya sütü gibi soya ürünleri, ton balığı ve uskumru gibi balık çeşitleri, barbunya ve nohut gibi fasulye çeşitleri de B vitamini açısından zengindirler."

El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Gemici, B12 harici B vitaminlerinin suda çözündüğünü ve vücutta depolanmadığını belirterek, "Vitaminlerin vücudun kendini yenileyip iyileştirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve enerji üretebilmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Vücut ihtiyacı kadar B vitaminini besinlerden alır ve fazlası vücuttan uzaklaştırılır. Bu nedenle, B vitamini içeren besinlerin beslenme düzenine dahil edilmesi sağlık açısından çok önemlidir." dedi.

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