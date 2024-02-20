Demet Sağıroğlu’ndan 90’lar kokan yeni tekli

TÜRK popunun unutulmazları arasına girmiş birçok şarkıya imza atan Demet Sağıroğlu, yepyeni teklisi "Resmen Haksızlık"ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Söz ve Müziği Murat Güneş, düzenlemesi Okay Barış'a ait "Resmen Haksızlık" ile ilgili Demet Sağıroğlu, "Uzun zaman sonra ilk defa benim yazmadığım ama beni ifade eden bir şarkıyla karşılaştım. Şarkının genel yapısında hem 90'lar kokusu hem de günümüz sound'u hakim. Sözler de samimi olunca ortaya içime sinen, sıcak bir Demet şarkısı çıktı" dedi. Müzikseverlerin beğeniyle karşıladığı "Resmen Haksızlık" tüm platformlarda yoğun ilgi gördü.