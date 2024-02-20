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Haberler Sağlık Yer fıstığı safra taşı oluşumunu engelliyor

Yer fıstığı safra taşı oluşumunu engelliyor

HABER MERKEZİ
Yer fıstığı safra taşı oluşumunu engelliyor
YER fıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli protein ile doludur. Kalorileri oldukça yüksektir. Güçlü bileşenleri kalp sağlığını destekler ve diyabet tedavisine yardımcı olur. Yer fıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini etkileyen yararlı etkiler gösterir. Yapılan bir çalışmaya göre; her gün yaklaşık 28 gram yer fıstığı tüketen kadınların safra taşı oluşturma riskleri yüzde 25 oranında azaldığı görülmüştür. Ayrıca, spor yapan kişilerin de yer fıstığı tüketmesi öneriliyor.
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