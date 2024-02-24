BASEK ilk bilim teknik ortaokullarını açıyor

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz Batı Anadolu Okulları bünyesinde Bilim Teknik Ortaokullarının eğitim ve öğretime başlayacağını belirterek bu okulların ortaokul eğitiminde yeni bir boyut getireceğini söyledi. Ortaokul eğitimine yeni bir boyut getirecek Bilim Teknik Ortaokulu'nda uygulanacak olan EGE (Eğilimine Göre Eğitim) projesiyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Özer Gürbüz, "Ülkemizin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimi ortaokul düzeyinden başlatmak oldukça önemlidir. 4+4+4 sistemi meslek liselerinin önündeki engeli kaldırdı. Türkiye'nin ihtiyacı olan teknik eğitimli eleman sayısı giderek artmaya başladı. Staj uygulamasıyla sanayinin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek mümkün kılındı" dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Bu projeyle amaçlarının lise seviyesine inen teknik eğitimi bir adım daha ileriye yani ortaokul seviyesine taşımak olduğunu belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "Hedefimiz ülkemizin geleceğinde aktif rol alacak gençlerimizin 12 yaşından başlayarak uygulamalı mesleki eğitim vererek dünyanın en iyileri olma yolunu açmaktır. Batı Anadolu Bilim Teknik Ortaokuluna kaydedilen öğrenciler normal müfredata ek olarak oluşturulan bir program kapsamında eğilimleri 4 yıl boyunca belirlenecek, geliştirilecek ve mezun olan gençlerimiz tespit edilen eğilimlerine göre anadolu, fen ve 27 farklı alanda mesleki teknik eğitim veren liselerimizde kesintisiz uygulamalı eğitimlerine devam edebileceklerdir. Bilim alanında gelişmek isteyenler de anadolu lisesi ve fen liselerinde yollarına devam eder ve üniversiteyi kazanarak isterlerse akademik çalışmalarını sürdürebilirler" dedi.

ÜRETİME KATKI

"Batı Anadolu Bilim Teknik Ortaokulu'ndan eğilimlerine göre mesleki ve teknik liselerimize yönlenecek olan öğrencilerimiz, üreten okullar kapsamında faaliyette bulunan mesleki ve teknik liselerimizde eğitimlerine devam ederken üretime de katkıda bulunabilecekler" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Bu kapsamda, yeteneklerin keşfedilmesi, eğilimlerin belirlenmesi, hedef yönetimi, gelecek planlama, kariyer rehberliği, profesyonel destek, uygulamalı eğitim, uluslararası akreditasyon ve entegrasyon, inovasyon ve yabancı dil gibi temel konu başlıklarıyla yürütülecek eğitim sürecinin çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha bir umutla bakabilmeleri için uygun ortam sağlayacağı kanısındayız" şeklinde konuştu.