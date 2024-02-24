By-pass ameliyatlarında devrim gibi uygulama

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nde bypass ameliyatlarında bacaktan damar alma işleminin tamamı kapalı yöntemle uygulanıyor. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Hastanemizde yapılan by-pass ameliyatlarında bacaktan alınan damarlar için açık cerrahi yerine kapalı yöntem tercih edilmektedir. Böylece hastalarımızda 2 cm'lik kesiden yapılan ameliyatlar sayesinde daha hızlı bir iyileşme süreci görmekteyiz" dedi. Op. Dr. Engin Tulukoğlu son yıllarda koroner bypass ameliyatlarında kullanılan kapalı yöntemle damar çıkarılması işlemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

2 SANTİMLİK KESİ İLE

Tıkalı kalp damarlarına bypass yapmak için daha önceleri bacaktan damar çıkarmak için yaklaşık 15 ile 60 cm arasında açık kesi yapıldığını belirten Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Endoskopik damar çıkarma işlemi için yaklaşık 2 cm'lik bir kesi yeterli olmakta ve cilt altında ilerleyen kamera yardımıyla damar ekranda görülerek çıkarılmaktadır. Deneyimlerimize göre endoskopik olarak kapalı yöntemle bacak toplardamarı çıkarılan hastalarda operasyon sonrasında yara enfeksiyonu, bacakta şişme ve özellikle obez ve diyabetik hastalarda sık gördüğümüz kesi yerinde enfeksiyon oluşması gibi komplikasyonları artık görmüyoruz. Hastanemizde tıptaki ileri teknolojik gelişmelere paralel olarak koroner bypass operasyonu uyguladığımız hastalarımıza rutin olarak endoskopik, kamera yöntemi kullanarak bacak toplardamarı çıkarmaktayız" dedi.