Diz eklemi ağrılarına diz protezi çözümü

Günlük hayatta sık karşılaşılan ve yaşamı zaman zaman olumsuz etkileyen diz eklemi ağrıları hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Toker, diz eklemindeki ağrıların genç ve yaşlılarda genellikle farklı sebeplerle ortaya çıktığını, gençlerde menisküs yırtığı, bağ yaralanması gibi sebepler ön planda iken yaş ilerledikçe diz kireçlenmesinin daha ön plana geçtiğini" söyledi.

TOTAL DİZ PROTEZİ

Diz ekleminin uyluk ve kaval kemikleri ile ön tarafta diz kapağı kemiğinden oluşmuş büyük bir eklem olduğunu belirten Opr. Dr. Gökhan Toker, "Bütün vücut yükünü taşıdığı için aşınmaya yatkındır. Bahsedilen kemiklerin birbirlerine bakan yüzleri kıkırdak ile kaplıdır.

1 AYDA NORMALE DÖNÜŞ

Yaşlılık, aşırı kilo, romatizmal hastalıklar, geçirilmiş olan travmalar (düşmeler, trafik kazaları gibi), geçirilmiş diz eklemi enfeksiyonları kıkırdakta aşınmaya ve kayba sebep olarak kireçlenme (gonartroz) gelişmesine yol açar. Total diz protezi, aşınmış olan eklem yüzlerinin, özel malzemeler ile kaplanarak ağrısız yapay bir eklem oluşturulmasıdır" dedi. Opr. Dr. Gökhan Toker, alternatif tedavi yöntemleri denenmiş ancak sonuç alınamayarak diz protezi ameliyatına karar verilmiş olan hastaya ameliyat genel anestezi veya belden aşağıyı uyuşturma (spinal, epidural anestezi) uygulanarak yapılabilir. Ameliyat süresi ortalama 1-1.5 saattir. Hasta ertesi gün koltuk değneği ya da yürüteç yardımıyla ayağa kaldırılarak yürütülür. Taburcu olmadan önce yürüteç bırakılıp serbest yürümeye geçilir. Hastanede kalış süresi 3-4 gün kadardır. Yaklaşık 1 aylık zaman diliminde hasta normal hayatına dönebilmektedir" diye konuştu.