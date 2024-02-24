Ekol Hastanesi’nde “Da Vinci Robotik Cerrahi” dönemi

Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, küçük kesilerle ameliyat imkanı sunan ve üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz cerrahileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilen Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisini Ekol Hastanesi bünyesinde hastalarının hizmetine sunduklarını söyledi. Opr. Dr. Mehmet Baz, Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylık sağladığını belirtti.

BÖBREK KANSERLERİNDE

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orçun Çelik, üroloji alanında birçok ameliyatta Da Vinci Robotik Cerrahiden yararlanabildiğini belirtti. Da Vinci Robotik Cerrahinin kullanımı böbrek kanseri ameliyatlarında da büyük kolaylıklar sağladığını kaydeden Prof. Dr. Orçun Çelik, "Özellikle erken ve orta evredeki böbrek kanserlerinde yedi santimden küçük kitlelerde, sadece kitle alınarak böbrek yerinde bırakılarak kanserden kurtulmak mümkün olmakta. Burada Da Vinci Robotik Cerrahi bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Da Vinci Robotik Cerrahi ameliyatlarında kanama açık cerrahiye göre çok daha az oluyor. Ayrıca tümörlü dokunun çıkarıldıktan sonra kalan böbreğin sağlam böbreğin dikiş atılarak kapatılması aşamasında robotun minimal invazif kollarının 540 derece açıyla hareket kabiliyeti ve dokuya on altı kat büyütmeyle yaklaşma avantajları hekimlere böbrek kanseri tedavisinde ve böbrek koruyucu cerrahisinde çok yardımcı oluyor. Da Vinci Robotik Cerrahi ameliyat süresini de kısaltarak hastanın daha az anestezi almasını sağlamaktadır. Bu açıdan hastanede yatış süresinin de azalması maddi açıdan da faydalar sağlamakta Hasta iyileşmesi açısından da açık ameliyata oranla enfeksiyon riski, hastanın kısa sürede ayağa kalkması, ağrının daha az olması ve ileri dönemde açık insizyondan fıtık oluşma oranı neredeyse yüzde sıfıra inmektedir" diye konuştu.