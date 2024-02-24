Östrojen iniş-çıkışları nasıl yönetilmeli?

Östrojenin, kadın hayatının tüm aşamalarında en başta rol oynayan 2 önemli hormondan biri olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, "Progesteronla ve ergenlikle birlikte östrojen, adet döngüsünden, gebeliğin devamına, cildimiz ve kemik sağlımıza kadar pek çok konuda kontrol sağlıyor" dedi. Op. Dr. Çiğdem Karas östrojen hakkında bilgiler verdi.

SEVİYE NEDEN DEĞİŞİR?

Kadın hormonlarının, püberte, gebelik ve menopoz gibi dönemlerde önemli değişimlerden geçtiğini söyleyen Op. Dr. Çiğdem Karas, "Kilo alımı, bazı ilaçlar, aşırı egzersiz, ekstrem diyetler ve başka yaşam stili faktörleri de östrojen seviyelerinde değişimlere neden olabilir. Başka sağlık ve yaş faktörleri de östrojen üretimini etkileyebilir. Östrojenin, 3 ana tipi olmakla birlikte, her biri gücü ve amacı açısından değişkenlik gösteriyor. Menopoz sonrasında ise, vücut sadece en zayıf form olan "Esteone"u üretiyor. Normal östrojen seviyelerine rağmen, birçok peri-menopozal ve postmenopozal kadın normal yaşamlarını sürdürmekte zorluk yaşıyor. Vajinal kuruluk, ruh halinde inişler ve çıkışlar, azalan cinsel istek, sıcak basmaları görülebiliyor" dedi.

HORMON REPLASMAN TERAPİSİ

Hormon Replasman Terapisinin (HRT) 1990'lar ve 2000'ler sonunda menopoz semptomlarını tedavi etmede oldukça popüler olduğunu kaydeden Op. Dr. Çiğdem Karas, "Bu tedavi, yumurtalıkların yaşlanmasından sonra, östrojen seviyelerini yükseltmeye yöneliktir. Sistematik östrojen ekleme ile menopozun rahatsızlık verici semptomlarını yönetmek mümkün. Fakat belli riskleri var. Klinik araştırmalar HRT'nin oral yolla sentetik preparat alımı ile felç ve kanser riskini artırdığını gösteriyor. Tedavileri tamamlanmış kanser hastaları ise, HRT'den, kanser hücrelerinin büyüme hızını arttırabileceği için yararlanamıyor. HRT, hasta nezdinde kar zarar hesabı yapılarak planlanması gereken bir tedavidir" diye konuştu.

YENİ BİR LAZER TEKNOLOJİSİ

Menopoz sonrasında, östrojen seviyelerinin düşmesinin tamamen normal olduğunu söyleyen Op. Dr. Çiğdem Karas, "Yeni lazer teknolojisinin hormon seviyelerini değiştirmeden, problemi çözmeyi sağlıyor. Vajinal kanalın, 360 derece fraksiyonel lazer ışını ile termal insüklenmesi yoluyla etki eden bir ayakta tedavi yöntemidir. Lazer, herhangi bir ağrı veya hasar olmadan, vajina dokularının nazikçe ısıtılması yoluyla etki ediyor. Fraksiyonel lazer ışını, kontrollü şekilde mikro ablasyon alanları ve hafif sıcaklık değişimleri oluşturuyor. Bu etki anında vajinal duvarlara kan akışını hızlandırırken, doğal kolajen sentezi ve iyileşme mekanizmalarını tetikliyor. Klinik araştırmalar, lazerle tedavi edilen kadınların, yüzde 80'inin, doğal lubrikasyon sayesinde daha konforlu bir seksüel deneyim yaşadığını gösteriyor. Hormon replasman tedavisinin aksine, lazer tedavisi kadının hormonal dengelerine etki etmiyor. Acısız lazer tedavisi, östrojen doğal akışında iniş - çıkışlarına devam ederken, hem konforu hem de özgüveni arttırıyor" dedi.