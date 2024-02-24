Sağlıksız yaşam karaciğer yağlanması yapıyor

Özel Alfa Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Bayramova, son yıllarda toplumda karaciğer yağlanması oluşumunda artış gözlenmesinin en büyük sebeplerinden birinin hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme şekli olduğunu belirterek karaciğer yağlanması ve sebepleri hakkında bilgiler verdi. "Karaciğer yağlanması, karaciğer ağırlığının yüzde 5'ten fazlasının yağ olması anlamına geliyor" diyen Dr. Nermin Bayramova, "Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının iki çeşidi vardır: Basit Yağlanma ve NASH (Non-Alkolik SteatoHepatit) Alkole bağlı olmayan şekli toplumda 10 kişiden 3'ünde görülmektedir. Karaciğerde normalden fazla yağ birikimi iltihap ile birlikte ise bu hastalığa NASH denir. NASH siroza ilerleyebilen bir hastalık olduğundan çok önemlidir. Hastalığın başlıca sebepleri arasında Tip2 diyabet, insülin direnci, kilo alma, sağlıksız yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, fiziki aktivitenin olmaması, karaciğere zararlı ilaç kullanımı, kilo alma, obezite, hızlı kilo verme yer almaktadır" dedi. Karaciğer yağlanmasının sinsi bir hastalık olduğunu belirten Dr. Nermin Bayramova, "Hastalık hiçbir belirti vermeden ilerler. Sadece yorgunluk halsizlik gibi şikayetler olur. Başka bir hastalığın araştırılması ya da checkup sırasında kan testlerinde yükselme (AST ve ALT) veya ultrasonda karaciğerde büyüme ve yağlanma olarak karşımıza çıkar. Tanı konduktan sonra hastalığın ilerlememesi için tedaviye hızlı bir şekilde başlanması gerekir. Eğer hastalık tedavi edilmezse ilerler, fibroz ve siroz adını verdiğimiz durumlar oluşur. Fibroz, karaciğerde normal dokunun fibroz dokusunu almasıdır. Siroz ise geri dönüşümü olmayan bir süreçtir. Karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilir. O yüzden zamanında tedaviye başlanmalıdır" diye konuştu.