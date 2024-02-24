Spor, beslenme, stres saç sağlığını nasıl etkiliyor?

Micro FUE yöntemi ile saç ekimi HALK arasında da saçın daha güçlü görünmesi, dökülmemesi ya da yeniden kazanılması için sayısız uygulamanın yapıldığını belirten Yasemin Gülgör, "Ancak uygulanan yöntemlerin hiçbiri tamamen çözüm olmamıştır. Micro FUE yöntemi ile saç ekimi saç problemini tek seansta tedavi ederek yüksek oranda memnuniyet sağlamaktadır. Micro FUE yönteminde saç transferini sağlayan kişi derinliği, sıklığı ve açıyı vererek doğal görünüm sağlamaktadır" dedi.

SAÇ EKİMİNDE PRP TEDAVİSİ

Saçları dökülmeye başlamış ve saçlarında seyrelmeler gözlemlenen kişilerin PRP tedavisiyle saçlarını güçlendirebileceklerini ifade eden Yasemin

Gülgör, "PRP yöntemini, saçları dökülmeye başlamış veya incelmiş olan, seyrelme görünen saç diplerine uyguluyoruz. PRP, ince olan, bebe tüy dediğimiz tüyleri güçlendiriyor. Mevcut saçı güçlendirmek için uygulanan yöntem incelen saçları güçlendirdiği için dışarıdan bakıldığında yoğun bir görünüm elde edilmektedir. Erkekler kadar kadınlar da tercih ediyor. Genellikle olumlu sonuçlar aldığımız PRP tedavisinden sonra 2 gün saçların yıkanmaması gerekiyor" dedi.

KURALLARA UYULMALI

Ekimden yaklaşık 3 hafta sonra ekilen saçların yüzde 60'ının kırılacağını anlatan Yasemin Gülgör, bunun beklenen bir durum olduğunu, endişeye kapılmanın yersiz olduğunu söyledi. Ekimden sonraki 8'inci haftadan sonra ekim yapılan saçların uzamaya başlayacağını ifade eden Gülgör, saç ekiminden sonra bakım kurallarına uyulduğu takdirde sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

15. GÜN İYİLEŞME TAMAMLANIYOR

Ekim alanındaki kılların çıkışının doğal saçlar gibi olacağını vurgulayan Gülgör, ekimin birinci günü kliniğe geldiğinizde pansuman yapılarak, ekim yapılan saçlar kontrol edilir. İkinci gün iyileşme sürecidir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Üçüncü gün saçınız yıkanmalıdır. Biz ilk yıkamanın klinikte yapılmasını öneriyoruz. Onuncu gün ise ense ve ekim bölgesindeki kabukların tamamı yıkamalar sonucu iyileşmiş olacaktır. Ekimin on beşinci günü ise iyileşme tamamlanacaktı" açıklamasında bulundu" şeklinde konuştu.

BİLİNÇSİZ DİYET YAPMAYIN

Beslenme bozuklukları ve sağlıksız diyetlerin saç yapısına zarar verdiğini söyleyen Yasemin Gülgör, " Bilimsel olmayan veya kısa süreli sıkı yapılan diyetler saça zarar verebilir. Sağlıklı bir saç için sağlıklı beslenmek gerekir. Beslenme bozuklukları, saç yapısında değişikliklere neden olabilir. Yanlış diyet yapıldığında saçlarınızda dökülme meydana gelebilir. Bunun nedeni eksik alınan vitamin ve minerallerdir" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA

Saç ekiminde planlamanın kişiye özel olarak planlanması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, " Saç ekiminde kullanılan tüm teknikleri uyguluyoruz. Ancak her teknik her hastaya uygulanamıyor. Bunun için sizin saç tipinizin hangi tekniğe uygun olup olmadığı önemlidir. Kliniğimizde ücretsiz analiz ve muayene sonrası tüm aklınıza takılan detayları cevaplıyoruz" dedi.

STRES SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLİYOR

Son dönemlerde saç ekimi ile birlikte PRP ve mezoterapi hastalarında ciddi bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Gülgör, "Saç dökülme problemlerinin en büyük etkenleri genetik ve sosyal hayat olmak üzere kötü beslenme, düzensiz uyku, stres gibi faktörlerdir" dedi.

SPOR SAÇA ZARAR VERMİYOR

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kişilerin diyet ve spora ağırlık verdiği günlerde olduğumuzu hatırlatan Gülgör, spor yapmanın saçlara zararı olmadığını da hatırlattı. Egzersiz yapmanın ya da ağırlık kaldırmanın saç dökülmesine sebebiyet vermediğinin altını çizen Gülgör, "Çoğu kişi, diyetle beraber spor da yapıyor. Yapılan hiç bir spor, saça zarar vermez, dökülmesine neden olmaz. Saç sağlığına önem veren kişinin yalnızca diyet yaparken aldığı besinlere dikkat etmesi gerekir " dedi.