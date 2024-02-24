Yüksek yoğunluklu robotik lazer

Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Başhekimi ve Mesul Müdürü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, günümüzde geleneksel yöntemlerin yanı sıra, son yıllarda yüksek yoğunluklu lazerlerin fizik tedavideki önemi giderek arttığını söyledi. Robotik manuel yüksek yoğunluklu lazer tedavisi ile konvansiyonel lazere göre 50 kat daha güçlü etki elde edildiğini belirten Dr. Hatice Banu Kenar, "Robotik kol ile geniş alanda tedavi uygulama olanağının yanında daha küçük alanlarda ise manuel küçük elektrot ile yoğun güçlü etkinlik elde edilmektedir" dedi.

DOKULARIN DERİNİNE ETKİ

Yüksek yoğunluklu lazerlerin fizik tedavi alanındaki ana avantajlarından birinin, dokuların derinliklerine nüfuz edebilme yetenekleri olduğunu söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, " Böylece ilgili bölgedeki kan dolaşımını artırıp ödemi azaltır. Ayrıca o bölgenin iyileşmesini sağlayan hücreleri aktif hale getirerek hasar görmüş, yıpranmış ya da travmaya uğramış dokuyu tamir etmektedir" diye konuştu. Bu tedavi yöntemi esnasında hastanın, yüksek yoğunluklu lazerin uygulandığı hasar bölgesinde hafif bir şekilde ısı artışı hissedebildiğini belirten Dr. Hatice Banu Kenar, "Hastaların günlük rutinini olumsuz etkileyen akut kronik adı verilen ağrılara yönelik tedavide sırt, bel ve boyun ağrıları başta olmak üzere kas romatizması (fibromiyalji), boyun ve bel fıtıkları, kas-tendon yaralanmaları, tetik nokta ağrıları, diz ve kalça kireçlenmeleri, tenisçi ve golfçu dirseği, sinir sıkışmaları, omurga rahatsızları ve eklem hastalıkları gibi sıkça görülebilen rahatsızlıkları tedavi etmektedir" şeklinde konuştu.