Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

EKLEM ŞİŞMESİ EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Hülya Dede Vahedi, "Eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerdendir. Hastalık tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başlar, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görülür" dedi.

Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti:

"Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur."