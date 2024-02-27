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Haberler Sağlık Keten tohumu üst solunumu korur

Keten tohumu üst solunumu korur

HABER MERKEZİ
Keten tohumu üst solunumu korur

En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidan özelliğiyle dikkat çekmektedir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir.

Yapılan bir araştırma, günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.

Kolesterol düşürmede oldukça etkili olan keten tohumu, sindirim sistemini destekler, kansere karşı zırh oluşturur. Cilt sağlığına da faydaları bilinmektedir.

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