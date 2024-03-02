Ateş, kilo kaybı, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Lenfoma belirtisi olabilir

ORTA YAŞ VE YAŞLILIK DÖNEMİNDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Lenfomanın genellikle orta yaş ve yaşlılık döneminde daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Adıgüzel, risk faktörlerini şöyle anlattı:

"Cinsiyet bir risk faktörü sayılabilir. Örneğin bazı lenfoma tipleri erkeklerde daha sık görülürken, bazıları da kadınlarda daha yaygındır. Bazı genetik faktörler lenfoma riskini artırabilir. Örneğin, ailesinde lenfoma geçmişi olan kişilerde lenfoma gelişme riski daha yüksek olabilir. Bunun dışında zayıf veya baskılanmış bağışıklık sistemi, lenfoma riskini artırabilir. Özellikle HIV gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkları olan kişilerde lenfoma riski daha yüksektir. Bazen de enfeksiyonlar riski artırabilir. Epstein-Barr virüsü Hodgkin lenfoma ile ilişkilidir. Helicobacter pylori bakterisi ise MALT lenfoması ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bazı kimyasalların, radyasyonun, çevresel faktörlerin lenfoma riskini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu faktörler lenfoma oluşumunda etkili olabildiği görülse bile, her bireyde aynı faktörlerin etkili olması gerekmez. Her lenfoma vakası farklı olabilir ve nedeni tam olarak belirlenemeyebilir. Bu nedenle, lenfoma riskini azaltmaya yardımcı olmak için sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak ve düzenli sağlık kontrollerine katılmak önemlidir."