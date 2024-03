Sevgili kadınlar, önümüzdeki hafta, her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız.

Bu gün kadınların tarih boyunca elde ettiği kazanımları, mücadelelerini ve değerlerini anma günü olarak bizim için büyük önem taşıyor. Ancak biz kadınlar olarak, değerimizi ve gücümüzü her gün içimizde hissediyoruz.

Kendi işimi kurmuş, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilen bir kadın olarak, ben de tüm emekçi kadınların başarılarını kutluyorum. Ancak unutmamalıyız ki sağlığımız, başarılarımızın ve mücadelemizin temelidir. Sağlığımıza önem vermek, kendimize yatırım yapmak, her yaşta beslenmemize dikkat etmek bizim için bir öncelik olmalı. Bu anlamda her yaşta sağlıklı kadın için beslenmeye dair birkaç öneride bulunmak istiyorum.

ÇOCUKLUKTA 3 KURAL

Kadınlar için sağlıklı beslenme, her yaşta önemli bir konu.

Çocukluktan başlayarak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak, büyüme ve gelişme için gereklidir. Fiziksel ve zihinsel gelişim için gerekli olan vitaminler, mineraller ve diğer besin maddeleri, çocukluk döneminde yeterli miktarda alınmalıdır.

Bu dönemde doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak, ilerleyen yaşlarda obezite, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Yapılan araştırmalar obez çocukların yetişkinlerde obez olma olasılığının sağlıklı kilolu çocuklara göre beş kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Çocuklara sağlıklı beslenme tabağı modeli öğretilmeli, mümkünse kahvaltı hiçbir zaman atlatılmamalıdır. Aslında çocuklar için sağlıklı beslenmede 3 altın kural vardır.

Ergenlik dönemi, özellikle kızlar için demir ihtiyacının arttığı bir dönemdir. Bu dönemde vücut, hızlı bir büyüme ve gelişme sürecinden geçiyor.

Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinler ile ıspanak, kuru fasulye, mercimek gibi bitkisel kaynaklı besinler demir açısından zengindir.

Bu besinlerin düzenli tüketilmesi, demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. C vitamini, demirin emilimini artırır. Bu nedenle, demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinler tüketmek faydalı olabilir. Portakal, mandalina, kivi, çilek gibi meyveler ile yeşil yapraklı sebzeler C vitamini açısından zengindir.

KEMİK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Orta yaşlarda, kadınlar yaşlanma süreciyle birlikte hormonal değişikliklerle karşılaşabilirler.

Bu dönemde sağlıklı beslenme, kemik sağlığını korumak, kalp hastalığı riskini azaltmak, kiloyu kontrol altına almak için önemlidir. Östrojen kemik yoğunluğunu koruyan bir hormondur ve menopoz sonrası azalır. Kemik sağlığını korumak için bu dönemde kalsiyum ve D vitamini alımına özellikle dikkat edilmelidir.

Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketilmelidir. Ayrıca bazı bitkilerde bulunan fitoöstrojenler, vücuttaki östrojen seviyelerini dengede tutabilir ve menopoz semptomlarını hafifletebilir. İleri yaşlarda beslenmeyle ilgili en çok dikkat etmemiz gereken beslenme unsurlarından biri protein alımıdır. Çünkü yaşla birlikte sarkopeni dediğimiz kas kaybı çok sık rastlanır. Bunu önlemek için günlük yeterli miktarda protein beslenme ile mutlaka sağlanmalıdır. Bunun dışında yaşlılıkta sindirimin yavaşlamasıyla sıklıkla karşılaşılan kabızlığın önlenmesi için mutlaka yeterli miktarda su, diyet posası ve gereken durumlarda probiyotik ve magnezyum takviyesi sağlanmalıdır.

Yaşlılıkta bir diğer problem susuzluk sinyallerinin zayıflamasıdır.

SAĞLIKLI BESLENME

Bir diyetisyen bakış açısıyla söylüyorum ki her yaşta sağlıklı kadınlar için beslenme çok önemlidir ve bu dönemler için zaman zaman beslenme uzmanı desteği almaktan çekinilmemelidir. Doğru beslenme alışkanlıkları, genel sağlığı korur, kronik hastalıkların riskini azaltır, enerji seviyelerini yükseltir ve yaşam kalitesini artırır. Kadının yaşamının her döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi ve düzenli egzersiz yapması, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için temel taşlardan biridir.

Sevgili kadınlar, unutmayın ki güçlüsünüz, değerlisiniz ve toplumun en önemli unsurlarından birisiniz. Kendinize değer verin, sağlığınıza özen gösterin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için cesurca ilerleyin. Bizlerin varlığı, dünyamızı daha güzel ve yaşanabilir kılıyor. Kadınlar günümüz kutlu olsun!