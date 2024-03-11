Kanser savaşçısı enginar

AYDIN'DA yaklaşık 20 yıldır doğal endemik bitkiler üzerinde çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, enginarın sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu. Başlık, "Enginar, şimdi ilaç niyetine tüketiliyor. Güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu kansere karşı koruyor. Aydın'ın sembol ürünlerinden biri olan enginar; fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından da oldukça zengin bir sebze" dedi.