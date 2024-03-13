Bitkisel çaylar kansızlığı giderir

UNUTKANLIK, saç dökülmesi, yorgunluk, baş dönmesi ve solgun cilt gibi belirtiler gösteren kansızlık, tıp literatüründe 'anemi' olarak adlandırılıyor. En yaygın görülen kansızlık, demir eksikliğinden kaynaklanır. Uzmanlar, kansızlığın nedenlerini kırmızı kan hücrelerinin hızlı yakımı, kan kaybı, kırmızı kan hücresi üretimi eksikliği ve demir ve B12 vitamini eksikliği olarak özetliyor. Demir eksikliği durumunda özellikle balık, kırmızı et ve yumurta gibi protein içeren besinlerle, bitki çayları, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bitkisel desteklerde, ısırgan otu, melisa, nane, limon çiçeği ve rooibos ile yapılan çaylar magnezyum, demir, kalsiyum ve vitamin değerleriyle kan yapmaya yardımcı olur