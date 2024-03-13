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Çocuklarda diş çürümelerine dikkat

HABER MERKEZİ
Çocuklarda diş çürümelerine dikkat

ÇOCUK Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde öne çıkan konu başlıklarını aktardı. Çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde altın kuralın doğru ürünler ile doğru fırçalama olduğunun altını çizen Dt. Nurgül Demir üzerinde durulması gereken konuları şöyle sıraladı.

- Çocukların diş sağlığı için ebeveyn kontrolü gereklidir. - Yeterli diş temizliği sağlanmalıdır. - Florlu diş macunları kullanılmalı. - Dişleri günde iki kez fırçalayın. - Doğru ağız bakım ürünü kullanın. - Karbonhidratlı gıdadan uzak durun. - Dişlerinizi doğru teknikle fırçalayın. - Çürük riski varsa hekime görünün

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